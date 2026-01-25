Charly García sorprendió con su presencia en un show de León Gieco: "Mirá quién vino" El músico viajó de imprevisto para estar junto a su viejo compañero y a la murga uruguaya Agarrate Catalina, quienes hicieron una presentación en Punta del Este en el marco del 30° aniversario del Festival Medio y Medio. + Seguir en







Charly García disfrutó del show de León Gieco y luego cenaron juntos X: @constat_concept

En plena temporada de verano, Punta del Este no solo vivió con un impresionante show de León Gieco, sino que, de manera sorpresiva, contó con la presencia de Charly García, quien viajó a Uruguay para disfrutar del talento de su amigo.

El referente del rock argentino se mostró en público para convertirse en un fan más de Gieco, quien estaba acompañado por la murga uruguaya Agarrate Catalina, en una presentación en Punta Ballena, en el marco del 30° aniversario del Festival Medio y Medio.

El artista argentino y la murga desplegaron un repertorio potente y popular, que tenía a los fanáticos atrapados, pero al notar la presencia de García, todas las miradas y emoción terminaron posadas sobre el cantante que estaba a un costado del escenario en su silla de ruedas y no se privó de saludar a los presentes y de dejarse fotografiar en medio de la ovación y los gritos de admiración.

Charly llegó acompañado por su histórico amigo Fabián Zorrito Von Quintiero y por Leandro Quiroga Ferreres. En el aeropuerto de Punta del Este lo esperaban fanáticos, periodistas y amigos, todos listos para registrar ese instante único.

Los salieris de Charly pic.twitter.com/KZmkoUb5mK — Constant Concept | Charly García (@constat_concept) January 25, 2026 El equipo de Farándula Show capturó el momento en que, tras los saludos y una breve charla con la prensa, donde Charly bromeó sobre la posibilidad de descansar o de tocar junto al Zorrito, el grupo organizó la agenda de la noche.