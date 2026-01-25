Vuelve Dragon Ball Super con dos esperados estrenos: llegan Beerus y The Galactic Patrol A dos años de la muerte de Akira Toriyama, Gokú y compañía regresan con una remake y la adaptación de uno de los arcos del manga que todavía no había llegado al animé. Cuándo será el lanzamiento. + Seguir en







Dragon Ball vuelve con varios estrenos y novedades, para delicia de los fanáticos. Toei Animation

La comunidad de fanáticos de Dragon Ball está de festejo. Durante el Genkidamatsuri, evento con motivo de los 40 años de la serie creada por Akira Toriyama, fallecido en 2024, la empresa Toei Animation anunció la lanzamiento de Dragon Ball Super Beerus, remake de Dragon Ball Z: la batalla de los dioses, que se estrenará en dos temporadas, la primera durante la primavera. Además, se presentó Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, una serie que adaptará uno de los arcos del manga que aún no había llegado al animé.

Así, en el evento del fin de semana se confirmó que el estreno de Dragon Ball Super Beerus será a finales de 2026 en la cadena de televisión Fuji TV. Sin embargo, todavía no se confirma a través de qué servicio de streaming llegará a América Latina.

Además, el productor Akio Iyoku afirmó que se trata de una versión "mejorada" de la película La batalla de los dioses, que reconstruye la historia e incluye cortes nuevos y redibujados con un guion creado por el difunto Toriyama.

El tráiler de Dragon Ball Super Beerus, que se estrena en 2026 Tras la derrota de un gran adversario, Gokú y sus amigos viven una vida tranquila en la Tierra. Mientras tanto, en el espacio, Beerus, el Dios de la Destrucción, despierta de su largo letargo tras haber soñado con una entidad conocida como Super Saiyan God. Con la ayuda de su asistente, Whis, Beerus busca a este poderoso ser, ya que desea luchar contra un oponente digno. Tras descubrir que el planeta natal de los Saiyan ha sido destruido, localiza a los Saiyan que quedan en la Tierra, y pone su mirada específicamente sobre Gokú.

Embed - Anime “Dragon Ball Super: Beerus” | SUPER Launch Trailer Dragon Ball Super: The Galactic Patrol: la continuidad de la saga de Dragon Ball Además, la historia continúa con Dragon Ball Super: The Galactic Patrol, que retoma el animé donde había quedado el último episodio, emitido en 2018, y adaptará uno de los arcos del manga que aún no habían llegado al anime. El estreno tiene fecha para finales de 2027.