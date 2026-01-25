Jorge "Corcho" Rodríguez puso a la venta sus cuadros para ayudar a un centro cultural de candombe El empresario llevó a cabo una subasta de once obras pictóricas con el propósito de recaudar fondos destinados a un espacio cultural impulsado por el legendario Fernando “Lobo” Núñez. La exposición contó con la presencia de Rubén Rada, acompañado por otros destacados artistas. + Seguir en







El vínculo de Rodríguez con el candombe uruguayo comenzó a sus diez años.

Jorge "Corcho" Rodríguez subastó sus cuadros inspirados en el candombe uruguayo para recaudar fondos para el centro cultural El Power, de un referente histórico de esta música popular, Fernando “Lobo” Núñez. El espacio contribuye con los chicos de bajos recursos y personas privadas de su libertad a quienes se les enseña el oficio de fabricar tambores.

El empresario presentó la muestra “Candombe” y organizó la subasta en su estancia Yellow Rose de La Barra de Maldonado en Punta del Este. La velada contó con las presencias de Fernando “Lobo” Núñez y el músico Rubén Rada, quienes brindaron un concierto de candombe y se vendieron las obras pictóricas de Rodríguez.

"Decidí pintar una serie de cuadros inspirados en el candombe, hablé con Rubén Rada, quien con generosidad me ayudó a profundizar en el tema. Cuando le dije que quería vender mis cuadros y todo lo producido por la venta dárselo al Centro Cultural de Barrio Sur de Montevideo, Rubén me dijo: ¡hablá con el Lobo!" contó el empresario y artista plástico.

Rubén Rada y Corcho Rodríguez El vínculo de Jorge "Corcho" Rodríguez y el género que identifica la identidad del afro en Uruguay comenzó cuando a sus diez años fue a jugar baby futbol con el club “Luz y Fuerza” a Montevideo. “Nos llevaron a ver las llamadas, el candombe en el Barrio Sur, fuimos todos con disfraces, en grupos, tuvimos que hacer canciones y presentarlas al ritmo del tambor. Hoy, cincuenta años después, sigo manteniendo vínculos con Sayago. Montevideo y Uruguay son mi otro hogar”, relató Rodríguez.

Todo lo recaudado en la subasta de los lienzos fue donado al centro cultural de Fernando “Lobo” Núñez, quien fundó “El Power” en 1984 como taller de tambores y espacio de contención para los niños pobres, especialmente de su barrio, el mítico Barrio Sur, corazón del ritmo de la ciudad. El empresario argentino había estado de visita junto a Núñez en Montevideo para conocer el trabajo social que realiza el reconocido músico de candombe en los barrios más humildes.