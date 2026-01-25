El New York Times le apunta a Donald Trump y ya habla de que su "colapso está en camino"

El prestigioso periódico lanzó dos duras editoriales contra el presidente, luego de que agentes federales del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) mataran a otro ciudadano estadounidense el pasado sábado. "El Estado del terror ha llegado", aseguran.

El reconocido diario estadounidense The New York Times lanzó dos editoriales con fuertes cuestionamientos contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , luego de que otro hombre fuera asesinado por un grupo de integrantes de agentes federales del S ervicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Minnesota.

El periodista David Brooks recordó en un artículo en The New York Times los dichos de un autoridad policial y expuso su desasosiego: "La semana pasada, el jefe de policía de Mineápolis, Brian O’Hara, dijo que lo que más teme es el 'momento en que todo explote'. Comparto su preocupación. Si seguimos la trayectoria de los acontecimientos, está bastante claro que nos encaminamos hacia algún tipo de colapso".

En tal sentido, enumeró desmoronamientos en el país norteamericano, luego del asesinato de un hombre por parte de las fuerzas federales, que se trató del segundo caso en un mes. "Estamos en medio de al menos cuatro derrumbes o declives: el derrumbe del orden internacional de la posguerra. El declive de la tranquilidad doméstica dondequiera que los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE, desplieguen sus abusos", marcó el periodista.

"El derrumbe aún mayor del orden democrático, con ataques a la independencia de la Reserva Federal y procesamientos infundados contra opositores políticos. Por último, el declive de la mente del presidente Donald Trump" , aseveró.

También definió a Trump como un ególatra: "De estos cuatro, el declive de la mente de Trump es el principal, y conduce a todos los demás. A veces, los narcisistas empeoran con la edad, a medida que se desinhiben. El efecto es inevitablemente profundo cuando el narcisista resulta ser presidente de Estados Unidos".

"Todos los presidentes que he cubierto se vuelven más engreídos cuanto más tiempo permanecen en el cargo, y cuando empiezas con el nivel de autoestima de Trump, el efecto es la fastuosidad, la prepotencia, la falta de empatía y una reacción exagerada y feroz ante lo que percibe como desaires", enfatizó en esta línea.

En tanto, en el artículo de The New York Times, Brooks rememoró los operativos militares ordenados por el republicano: "Además, en el último año, Trump ha recurrido cada vez más rápidamente a la violencia. En 2025, Estados Unidos llevó a cabo o contribuyó a 622 misiones de bombardeo en el extranjero, causando muertes en lugares que van desde Venezuela a Irán, Nigeria y Somalia, por no mencionar Mineápolis".

"El arco de la tiranía se inclina hacia la degradación. Por lo general, los tiranos se embriagan de su propio poder, lo que reduce progresivamente la moderación, aumenta la sensación de que tienen derecho a hacer lo que quieran y el egocentrismo, y amplifica la toma de riesgos y el exceso de confianza, a la vez que incrementa el aislamiento social, la corrupción y la paranoia defensiva", marcó el periodista sobre el mandatario estadounidense.

The New York Times advirtió que "el terrorismo de Estado ha llegado"

Por su parte, la columnista Masha Gessen alertó sobre la represión policial. "Tras las últimas tres semanas de brutalidad en Minneapolis, ya no debería ser posible decir que el gobierno de Trump solo busca gobernar esta nación. Busca reducirnos a todos a un estado de miedo constante: un miedo a la violencia del que algunas personas podrían estar a salvo en un momento dado, pero del que nadie estará nunca verdaderamente a salvo. Esa es nuestra nueva realidad nacional. El terrorismo de Estado ha llegado", lanzó.

En tanto, repasó los últimos casos de violencia policial en Estados Unidos. "Desde principios de enero, cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas expandió sus operaciones en Minneapolis y St. Paul, Minnesota, sus oficiales han: asesinado a Renee Good, una madre blanca de clase media; amenazado a una abogada de inmigración embarazada en el estacionamiento de su firma", aseveró.

Asimismo, advirtió que han "detenido a numerosos ciudadanos estadounidenses, incluyendo uno que fue sacado a rastras de su casa en ropa interior; destrozado las ventanas de los autos y detenido a sus ocupantes, incluyendo a una ciudadana estadounidense que se dirigía a una cita médica en un centro de lesiones cerebrales traumáticas".

Tiroteo Minnesota 24-1-26 El último asesinato se produjo en Minnesota. REUTERS

En tal sentido, Gessen marcó que las fuerzas federales también han "detonado granadas de control de multitudes y un contenedor de gas lacrimógeno junto a un auto que contenía a seis niños, incluyendo un bebé de 6 meses; barrido un aeropuerto, exigiendo ver los papeles de las personas y arrestando a más de una docena de personas que trabajaban allí; detenido a un niño de 5 años".

"Y ahora han asesinado a otro ciudadano estadounidense, Alex Jeffrey Pretti , un enfermero de UCI sin antecedentes penales. Parece que era blanco. Los agentes lo tuvieron en el suelo, sometido, antes de dispararle aparentemente al menos diez tiros a quemarropa", enfatizó en The New York Times.

También analizó los hechos: "Ante una lista como esta —un aluvión como este— buscamos detalles que expliquen por qué estas personas fueron sometidas a este trato, detalles que nos aseguren que, en cambio, nosotros no corremos peligro. Good estaba casado con una mujer, y su esposa, que es masculina, le habló con impertinencia a un agente del ICE, así que, después de todo, Good no era la típica madre blanca".

"ChongLy Thao, el hombre que fue sacado a rastras de su casa en ropa interior, es un inmigrante de Laos; no es blanco y presumiblemente habla con acento. La mujer que iba camino a la cita médica y la familia con seis hijos condujeron por zonas donde se estaban produciendo protestas contra el ICE. La familia del niño de 5 años no tiene estatus permanente", marcó la columnista.

En esta línea, se refirió al perfil del hombre asesinado en Minnesota: "Su padre dijo que sí participó en las protestas y que podría haber portado un arma (legalmente). No nos centramos en estos detalles para justificar las acciones de los agentes del ICE, que son claramente brutales e injustificables; Lo hacemos para que el mundo tenga sentido y para calmarnos".

"Si no contestamos, si modificamos nuestras rutas para evitar las protestas, si tenemos la suerte de ser blancos, heterosexuales y estadounidenses de nacimiento —o, si no lo somos, pero mantenemos un perfil bajo, callados—, estaremos a salvo. Por el contrario, podemos elegir alzar la voz, ir a las protestas, arriesgarnos. De cualquier manera, nos decimos, si podemos predecir las consecuencias, tenemos autonomía", advirtió.

El asesinato de un hombre por parte de los agentes federales en Minneapolis

En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron el sábado a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post, "tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.

Según trascendió en las últimas horas, el hombre asesinado contaba con licencia para portar armas de fuego, algo habitual en los Estados Unidos y avalado legalmente bajo la Segunda Enmienda de la Constitución del país.

A las pocas horas de ocurrido el hecho, el jefe de policía de Minneapolis, Brian O'Hara, brindó una conferencia de prensa donde informó que el hombre abatido tenía 37 años, era residente de la propia ciudad y, a la espera de confirmación, se cree que es ciudadano estadounidense. Además, confirmó que se estaba produciendo una "reunión ilegal" en la zona del tiroteo e instó al público a evitarla.

"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", señaló O'Hara.