La hija de Nelson Piquet publicó una foto de 2016 en el marco del trend de redes sociales, lo que suscitó varios comentarios negativos por la juventud del piloto cuando se conocieron.

La modelo brasileña Kelly Piquet , hija del renombrado Nelson Piquet , respondió a los comentarios sobre la diferencia de edad de nueve años con su pareja, el piloto de Fórmula 1 Max Verstappen , a colación del trend de redes sociales de publicar fotos de hace diez años.

Justamente, la pareja se conoció en 2016 en Mónaco, en una cena en la que también estuvo presente Nelson Piquet Jr., hermano mayor de Kelly con un breve paso por la máxima categoría. En ese momento, ella Piquet tenía 27 años y Verstappen 19 .

La modelo publicó recientemente una fotografía de aquel primer encuentro en Instagram con motivo del challenge viral. "Conocí a este chico y al día siguiente me dijo que yo era el amor de su vida. No sabía que 10 años después estaríamos celebrando cinco años juntos y tendríamos una niña perfecta. PD: No tuve una noche mágica esa noche, pero había una serendipia en el aire" , escribió.

La publicación generó miles de comentarios en redes sociales, entre ellos uno que señalaba la diferencia de edad y sugería que el hoy cuádruple campeón de Fórmula 1 tenía solo 18 años cuando conoció a Piquet. Ante esa afirmación, la modelo respondió: "Ya tenía 19 años, pero bueno, ¿y qué?" , buscando quitarle dramatismo al asunto.

Kelly Piquet y Max Verstappen, una pareja de "hijos de"

La historia entre Verstappen y Piquet estuvo atravesada desde el comienzo, inevitablemente, por referencias constantes a sus familias y trayectorias deportivas. Nelson Piquet, padre de Kelly, fue campeón mundial de Fórmula 1 en tres ocasiones y es una figura emblemática en Brasil. Jos Verstappen, padre de Max, tuvo una carrera menos prominente, con dos podios en ocho temporadas y ninguna victoria, por lo que es el joven quien pone el apellido en lo más alto del automovilismo.

La pareja mantiene la mayor parte de su vida privada fuera del foco mediático, aunque el tema de la diferencia de edad suele aparecer en redes sociales. A ellos no parece preocuparles, e insisten en que no representa un obstáculo y que el tiempo juntos ha fortalecido su vínculo.

En mayo de 2025, Piquet y Verstappen recibieron a su primera hija en común, a la que llamaron Lily. "Bienvenida al mundo, dulce Lily. Nuestros corazones están más llenos que nunca: eres nuestro mayor regalo. Te amamos tanto", escribió Verstappen en su cuenta de Instagram.

En esa ocasión, el piloto se ausentó de la jornada de prensa previa al Gran Premio de Miami para acompañar a su pareja en el parto, y viajó desde Niza hasta Estados Unidos en su avión privado para estar presente en el nacimiento.