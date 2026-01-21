21 de enero de 2026 Inicio
El extra de ANSES para titular de la AUH de ANSES: paga $81.936 en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuál es el grupo que recibe este extra en el segundo mes del año.

Anses explicóa quiénes entrega $81.936. 

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social pagará $81.936 en febrero por la Tarjeta Alimentar a familias titulares de la AUH con dos hijos.
  • La AUH tendrá un aumento del 2,8% y pasará a ser de $129.032 sin descontar el 20% mensual.
  • El ajuste responde al mecanismo de movilidad automática vinculado a la inflación que releva el Indec.
  • Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anunció que las familias con dos hijos de hasta 17 años que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) cobrarán un extra de $81.936 por la Tarjeta Alimentar. El monto se mantiene sin actualización desde el año 2024, pero lo que sí tendrá una suba del 2,8% será la AUH.

Anses informó cuánto paga por la Tarjeta Alimentar por tres hijos en febrero 2026.
Tarjeta Alimentar de ANSES: cuánto se paga por tres hijos en febrero 2026

AUH Administración Nacional de la Seguridad Social
Algunos beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social no recibirán la asignación este mes, ya que el organismo previsional no realiza pagos retroactivos.

AUH de ANSES: monto de febrero 2026

Con la actualización de febrero, los valores de la Asignación Universal por Hijo y de las asignaciones familiares tendrán un aumento del 2,8%. Es por eso que el monto de la AUH pasará a ser de $129.032, aunque con el descuento mensual del 20%, el monto final total es de $103.226.

Ese 20% se libera una vez presentada la Libreta AUH. Esta mecánica busca garantizar el cumplimiento de los controles sanitarios y educativos exigidos para acceder al total del beneficio.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Este beneficio lo cobran automáticamente los siguientes grupos:

  • Titulares de AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.
  • Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.
  • Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.
AUH hija y madre anses
La entidad previsional comunicó la implementación de un aumento del 50% en el monto de la Tarjeta Alimentar.

Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026

Las cifras de esta ayuda se mantienen sin aumento desde el año 2024, y varían según la cantidad de hijos por familia:

  • $52.250 para familias con un hijo,
  • $81.936 para familias con dos hijos,
  • $108.062 para familias con tres hijos o más.

Tarjeta Alimentar de ANSES: cómo puedo acceder

La Tarjeta Alimentar se asigna automáticamente a los grupos habilitados a su cobro. Solo es necesario tener los datos personales y familiares actualizados en Mi ANSES.

