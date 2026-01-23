Jubilados de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema de pagos del segundo mes del año, con suba por movilidad, posible refuerzo extraordinario y modificaciones en el orden de acreditación. Por + Seguir en







La suba de febrero se define por la inflación de diciembre y se aplica de forma proporcional. Pexels

El organismo adelantó el calendario y fijó el inicio de los cobros el 9 de febrero de 2026.

En febrero se aplica un aumento del 2,8% por la movilidad mensual atada a la inflación.

El haber mínimo pasa a $359.079,70, con impacto en todas las escalas previsionales.

Se mantiene en análisis la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la mínima. El 9 de febrero de 2026 se vuelve una fecha clave para los jubilados porque ese día comienza el pago de haberes de febrero según el cronograma confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que además llega con un aumento por movilidad y la expectativa por el refuerzo extraordinario.

Anses - Jubilación Refuerzo previsional: el bono sigue bajo análisis y podría elevar el ingreso total de quienes cobran la mínima. Freepik Aumentaron las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 En el segundo mes del año, los haberes previsionales reciben una actualización automática del 2,8%, calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Con esta suba, el haber mínimo sube de $349.299,32 en enero a $359.079,70 en febrero. El ajuste alcanza tanto a jubilaciones mínimas como a las superiores, de manera proporcional, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 En paralelo al aumento, los beneficiarios esperan la definición oficial sobre la continuidad del bono previsional. En los últimos meses, el refuerzo fue de $70.000 y, de sostenerse en febrero, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso total de $429.079,70. Para jubilados con haberes más altos, el bono se pagaría de forma escalonada hasta completar el mismo tope.

Anses - Jubilación Calendario confirmado: las fechas de pago ya están definidas y arrancan el 9 de febrero según DNI. Pexels Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo comienza el 9 de febrero y se ordena según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026