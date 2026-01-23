23 de enero de 2026 Inicio
Jubilados de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema de pagos del segundo mes del año, con suba por movilidad, posible refuerzo extraordinario y modificaciones en el orden de acreditación.

La suba de febrero se define por la inflación de diciembre y se aplica de forma proporcional.

  • El organismo adelantó el calendario y fijó el inicio de los cobros el 9 de febrero de 2026.
  • En febrero se aplica un aumento del 2,8% por la movilidad mensual atada a la inflación.
  • El haber mínimo pasa a $359.079,70, con impacto en todas las escalas previsionales.
  • Se mantiene en análisis la continuidad del bono de $70.000 para quienes cobran la mínima.

El 9 de febrero de 2026 se vuelve una fecha clave para los jubilados porque ese día comienza el pago de haberes de febrero según el cronograma confirmado por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), que además llega con un aumento por movilidad y la expectativa por el refuerzo extraordinario.

El aumento mensual impacta en todos los haberes previsionales según la fórmula vigente.
Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

Refuerzo previsional: el bono sigue bajo análisis y podría elevar el ingreso total de quienes cobran la mínima.

Aumentaron las jubilaciones de ANSES en febrero 2026

En el segundo mes del año, los haberes previsionales reciben una actualización automática del 2,8%, calculada a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Con esta suba, el haber mínimo sube de $349.299,32 en enero a $359.079,70 en febrero. El ajuste alcanza tanto a jubilaciones mínimas como a las superiores, de manera proporcional, en línea con el esquema de movilidad mensual vigente.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026

En paralelo al aumento, los beneficiarios esperan la definición oficial sobre la continuidad del bono previsional. En los últimos meses, el refuerzo fue de $70.000 y, de sostenerse en febrero, quienes cobran la mínima podrían alcanzar un ingreso total de $429.079,70. Para jubilados con haberes más altos, el bono se pagaría de forma escalonada hasta completar el mismo tope.

Calendario confirmado: las fechas de pago ya están definidas y arrancan el 9 de febrero según DNI.

Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026

El calendario de pagos para quienes perciben el haber mínimo comienza el 9 de febrero y se ordena según la terminación del DNI:

  • DNI terminados en 0: 9 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 1: 10 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 2: 11 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 3: 12 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 4: 13 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 5: 18 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 6 y 7: 19 de febrero de 2026

  • DNI terminados en 8 y 9: 20 de febrero de 2026

