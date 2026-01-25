La miniserie que está en Netflix y desconcierta a todos con su final Esta historia propone un relato atravesado por crimen, traiciones y vínculos rotos. + Seguir en







Desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países. Netflix

Netflix sumó a su catálogo una producción estadounidense que está llamando la atención de los suscriptores fanáticos de thrillers psicológicos con giros inesperados. La plataforma estrenó Él y ella, una intensa miniserie de 6 episodios protagonizada por Tessa Thompson y Jon Bernthal, que explora el crimen, la traición y los secretos oscuros de un pueblo. Esta ficción, basada en la novela de Alice Feeney, desató gran entusiasmo en redes sociales y se posicionó rápidamente entre las más vistas en 75 países del gigante del streaming por su relato dual.

Él y ella mezcla elementos de suspenso psicológico con una fuerte intriga personal para presentar a una periodista en crisis profesional que investiga un asesinato con conexión personal, mientras el detective asignado al caso resulta ser su exmarido con quien comparte un pasado lleno de heridas abiertas.

Esta producción cuenta con muy buenas actuaciones, un juego de pistas que confunde al público y un suspenso que se sostiene a lo largo de la temporada. Su llegada al catálogo de Netflix le aporta un contenido que no sólo puede atraer a fanáticos de este género, sino que también deja algo para reflexionar sobre la naturaleza humana, la desconfianza y el poder del engaño en las relaciones interpersonales.

Ella y yo Netflix Netflix: sinopsis de Él y ella Él y ella sigue la historia de Anna, una periodista que está atravesando un momento oscuro en su carrera que decide investigar por cuenta propia un crimen al descubrir una conexión personal con la víctima. La trama se desarrolla cuando el detective encargado del caso resulta ser Jack, su exmarido, con quien comparte un pasado marcado por fuertes heridas que nunca sanaron completamente.

A medida que las pistas aparecen y ambos avanzan en la investigación, la línea entre la justicia y la sospecha se vuelve borrosa, ya que tanto Anna como Jack ocultan secretos propios y, lo más inquietante, los dos se convierten en sospechosos ante los ojos del espectador mientras el relato dual propone un enfoque donde cada perspectiva muestra capas más profundas de engaños y secretos.

Tráiler de Él y ella

Reparto de Él y ella Tessa Thompson como Anna

Jon Bernthal como Jack

Pablo Schreiber

Sunita Mani

Alice (intérprete de la madre de Anna)