Francia acelera para prohibir las redes sociales a menores de 15 años: "Los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta" El presidente Emmanuel Macron quiere agilizar el proceso legislativo para que la restricción sea efectiva desde septiembre. La medida se extendería también al uso de dispositivos móviles en las escuelas secundarias.







Con este movimiento, Francia se suma a la tendencia global liderada por países como Australia y el Reino Unido.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció su decisión de acelerar el proceso legislativo para prohibir el acceso a redes sociales a menores de 15 años. El objetivo del mandatario es que la normativa entre en vigor en septiembre próximo, coincidiendo con el inicio del nuevo año escolar.

A través de un mensaje difundido por la cadena BFMTV, el mandatario francés confirmó que solicitó al Gobierno un procedimiento de urgencia. Esta maniobra busca que el proyecto de ley sea adoptado por el Senado en los plazos previstos tras su tratamiento inicial en la Asamblea Nacional.

Durante su intervención, Macron fundamentó la medida con un mensaje tajante sobre la protección de la salud mental juvenil. "Es un mensaje muy claro: los cerebros de nuestros niños y adolescentes no están en venta; sus emociones no están en venta, ni por plataformas estadounidenses ni por algoritmos chinos", enfatizó.

El texto legislativo, que cuenta con el respaldo de la comisión de investigación sobre TikTok, simplifica las restricciones previas y endurece las condiciones de conectividad. El presidente ratificó que la norma será estricta: "Vamos a prohibir las redes sociales para los menores de 15 años y vamos a prohibir los teléfonos móviles en nuestros institutos".

Impacto sanitario y tendencias globales en la regulación digital La iniciativa responde a informes de la agencia sanitaria ANSES (Agence Nationale de Sécurité Sanitaire de l'Alimentation, de l'Environnement et du Travail), que alertan sobre el impacto de las pantallas en la autoestima y la exposición a contenidos de riesgo. Según el organismo, casi el 90% de los jóvenes de entre 12 y 17 años utiliza smartphones a diario, principalmente para acceder a plataformas digitales.

El contexto social en Francia está marcado por acciones legales de diversas familias contra plataformas como TikTok, vinculando el uso de algoritmos con casos de suicidio y autolesiones. Las autoridades sanitarias advierten que la sobreexposición digital se asocia directamente con conductas de riesgo y un deterioro del bienestar emocional. Con este movimiento, Francia se suma a la tendencia global liderada por países como Australia y el Reino Unido, que ya aplican o debaten restricciones similares. El proyecto francés será examinado en primera lectura por la Asamblea Nacional este lunes 26 de enero para definir su alcance jurídico final.