AUH de ANSES: cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este beneficio para el próximo mes.







Anses difundió las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió el calendario de cobros de la Tarjeta Alimentar y la AUH para febrero.

El próximo mes, la AUH tendrá un aumento del 2,8%, y se elevará a $103.186 con el descuento del 20%.

Este ajuste responde a la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el Indec en diciembre 2025.

Los montos de la Tarjeta Alimentar varían según la cantidad de hijos por familia. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó las fechas de cobro de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Tarjeta Alimentar para febrero de 2026. El organismo aclaró que el pago de la ayuda alimentaria se realiza de manera automática, sin necesidad de realizar trámites adicionales, siempre que los datos personales y del grupo familiar estén correctamente actualizados.

Monto de la AUH de ANSES en febrero 2026 Con la actualización del 2,8%, el monto bruto de la AUH pasará a ser de $128.983 en febrero. Sin embargo, como establece el régimen vigente, Anses deposita el 80% de ese valor, mientras que el 20% restante se retiene y se paga de forma anual contra la presentación de la Libreta AUH, que certifica controles de salud y asistencia escolar. De esta manera, el monto que efectivamente se cobra "en mano" por hijo será de $103.186.

Quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar de ANSES La Tarjeta Alimentar es el refuerzo económico que se deposita de manera automática junto con la prestación principal y tiene como objetivo garantizar el acceso a la canasta básica alimentaria.

La pueden cobrar:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años, inclusive.

Titulares de AUH con hijos con discapacidad, sin límite de edad.

Personas embarazadas a partir del tercer mes que cobran la AUE.

Titulares de una Pensión para Madres de 7 hijos o más. Montos de la Tarjeta Alimentar de ANSES en febrero 2026 Las cifras para el próximo mes son: