Doce horas a la deriva en el mar: el turista argentino rescatado en Punta del Este contó su increíble aventura

El abogado salió a dar una vuelta en una moto de agua y un desperfecto mecánico lo obligó a pasar la noche en altamar. Fue encontrado ileso por la Armada uruguaya a casi diez kilómetros de la costa, en la zona de Portezuelo.

El hombre pasó toda la noche en el agua.

Daniel Crisci, el abogado y turista argentino que salió a dar un paseo en la moto de agua de un amigo fue encontrado ileso por la Armada uruguaya tras haber pasado 12 horas a la deriva en el Océano Atlántico.

Ofrecía materiales de construcción baratos y no los entregaba: la detuvieron en Ituzaingó

Horas después de ese dramático episodios, el hombre que era intensamente buscado desde el jueves cuando había partido desde la costa de Solanas, habló con C5N y relató la pesadilla que le tocó vivir mar adentro. “Fui a dar una vuelta en un radio que siempre manejaba (...) Se paró el motor y no tengo conocimientos mecánicos, no la pude arrancar”, relató el abogado y agregó que la marea comenzó a llevarlo “cada vez más adentro” en pocos minutos. En cuestión de media hora bajó el sol y al no contar con la ropa adecuada para pasar la noche, comentó a sentir el frío y la oscuridad del naufragio en el mar. "Tuve que pensar cosas positivas para salir, no se veía absolutamente nada", relató.

Para protegerse del frío, Crisci rompió el tapizado de la moto de agua y se colocó los paños del chaleco en el pecho para conservar el calor. Pero lo que más lo ayudó a pasar la noche en medio de la oscuridad fue el trabajo mental que tuvo que hacer para mantenerse optimista. "Era como estar en un lavarropas, era miedo, todas las sensaciones juntas hasta que tuve que enfocar en que hasta que se hiciera de día, nadie me iba a encontrar ahí, era imposible. Yo no podía ver nada, no había luna.", relató a C5N.

“Poniendo la mente en positivo me repetía que tenía que pasar la noche y volver a ver a mis hijos, a mis amigos que me estaban esperando”, continuó su relato. Un método que lo ayudó, además de poner la mente en positivo, fue la respiración: “Había hecho el método de las piletas de agua helada hace un tiempo porque me llevó un amigo de casualidad. Ahí me enseñaron a respirar con los brazos cruzados y a tratar de mentalizarme, y salió bien. Aunque pudo haber salido mal”, sostuvo.

La oscuridad de la noche era total contó Crisci que señaló que otro de los factores que lo ayudaron a sobrevivir fue su condición física. Deportista de toda la vida, repasó que fue fundamental para él haber realizado yoga y haber ido al gimnasio, entre otras actividades. También está familiarizado con con los deportes náuticos -windsurf y kite- y prefiere deportes a vela. Asimismo, hizo una salvedad respecto a las motos de agua: “Andan fuerte, son para disfrutar y no hacer locuras”.

Daniel Crisci abogado argentino que naufragó 12 horas en el mar

La búsqueda del turista argentino

En cuanto a su búsqueda, fueron sus familiares y amigos quienes alertaron a las autoridades sobre su ausencia. La Armada Nacional del Uruguay informó que el operativo de Búsqueda y Rescate (SAR) se activó a las 20.35 del jueves, tras la alerta de la Guardia Náutica de Solanas a la Prefectura de Maldonado. También se contó con la asistencia de varias embarcaciones, aeronaves, un helicóptero de rescate y un dron de vigilancia marítima.

Las tareas de rescate se vieron afectadas por el viento que el mismo Crisci describió en su relato a C5N como fuertes vientos sobre el mar que hacían que las olas golpearan contra la moto de agua. También se dispuso el zarpe de la lancha patrullera ROU 15 “Río de la Plata” desde el puerto de Montevideo debido a la falta de contacto visual y electrónico.

Con los primeros rayos de sol, llegó la ayuda de la Prefectura y del Servicio de Rescate Voluntario y finalmente alrededor de las 7 de la mañana, el abogado argentino y la moto de agua fueron avistados a unas seis millas náuticas de la costa de Piriápolis. Crisci recibió asistencia médica y fue trasladado a un puerto seguro para ser examinado por personal de la Armada, que constató que se encontraba consciente, con signos vitales normales y solo con un cuadro leve de deshidratación.

