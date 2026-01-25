Becas Progresar de ANSES: cuándo se abre la inscripción en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara una nueva edición del programa que acompaña a jóvenes que buscan terminar sus estudios o capacitarse para el trabajo durante este año. Por + Seguir en







Las distintas líneas de becas se adaptan al nivel educativo y a la formación elegida. Freepik

El programa otorga un apoyo económico mensual para estudiantes de distintos niveles educativos.

La inscripción se realizará de forma online, sin necesidad de trámites presenciales.

El período estimado para anotarse sería entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026.

Existen distintas líneas de becas según el nivel de estudio o la formación elegida. Las Becas Progresar volverán a abrir su proceso de inscripción en 2026 con el objetivo de sostener la continuidad educativa de miles de jóvenes. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anticipan que el trámite será completamente digital y estará dirigido a quienes cursan estudios obligatorios, superiores o instancias de formación laboral.

Becas progresar ANSES El programa busca garantizar la continuidad educativa de jóvenes en todo el país. ANSES Qué son las Becas Progresar de ANSES Las Becas Progresar de Anses son un programa nacional que brinda un ingreso mensual para acompañar a estudiantes que desean finalizar el secundario, avanzar en carreras terciarias o universitarias, o capacitarse en oficios estratégicos. El beneficio busca reducir la deserción educativa y fomentar la formación profesional en todo el país.

Montos de las Becas Progresar de ANSES A través de la Resolución 388/2025 se ratificó que el valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, con un esquema de cobro que se extiende a lo largo de 12 pagos mensuales, distribuidos de la siguiente forma:

8 cuotas de $35.000: se cobra el 80% de forma mensual , mientras que el 20% restante queda retenido y se libera una vez acreditada la regularidad académica, mediante tres certificaciones institucionales .

2 cuotas por mérito académico de $35.000: destinadas a quienes completen el ciclo lectivo —en diciembre o febrero — sin materias pendientes.

2 cuotas estímulo de $35.000: se abonan al cierre del año lectivo y están condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas complementarias. Progresar de ANSES: quiénes pueden acceder El programa está orientado a jóvenes de entre 16 y 24 años que estudien en instituciones educativas oficiales o privadas reconocidas por el Ministerio de Capital Humano. En casos específicos, como personas con hijos a cargo o con discapacidad, el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años.

Cuándo abren las inscripciones de las Becas Progresar de ANSES en 2026 Aunque la inscripción todavía no fue habilitada, las estimaciones oficiales indican que el período para anotarse se abriría entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Durante ese lapso, los interesados deberán completar la solicitud dentro de los plazos establecidos.