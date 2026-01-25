25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Becas Progresar de ANSES: cuándo se abre la inscripción en 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social prepara una nueva edición del programa que acompaña a jóvenes que buscan terminar sus estudios o capacitarse para el trabajo durante este año.

Por
Las distintas líneas de becas se adaptan al nivel educativo y a la formación elegida.

Las distintas líneas de becas se adaptan al nivel educativo y a la formación elegida.

Freepik
  • El programa otorga un apoyo económico mensual para estudiantes de distintos niveles educativos.
  • La inscripción se realizará de forma online, sin necesidad de trámites presenciales.
  • El período estimado para anotarse sería entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026.
  • Existen distintas líneas de becas según el nivel de estudio o la formación elegida.

Las Becas Progresar volverán a abrir su proceso de inscripción en 2026 con el objetivo de sostener la continuidad educativa de miles de jóvenes. Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) anticipan que el trámite será completamente digital y estará dirigido a quienes cursan estudios obligatorios, superiores o instancias de formación laboral.

El monto mensual que reciben las familias corresponde al 80% de la asignación total.
Te puede interesar:

ANSES paga $103.186 a padres desde el 9 de febrero 2026: de qué se trata

Becas progresar ANSES
El programa busca garantizar la continuidad educativa de jóvenes en todo el país.

El programa busca garantizar la continuidad educativa de jóvenes en todo el país.

Qué son las Becas Progresar de ANSES

Las Becas Progresar de Anses son un programa nacional que brinda un ingreso mensual para acompañar a estudiantes que desean finalizar el secundario, avanzar en carreras terciarias o universitarias, o capacitarse en oficios estratégicos. El beneficio busca reducir la deserción educativa y fomentar la formación profesional en todo el país.

Montos de las Becas Progresar de ANSES

A través de la Resolución 388/2025 se ratificó que el valor mensual de las Becas Progresar se mantiene en $35.000, con un esquema de cobro que se extiende a lo largo de 12 pagos mensuales, distribuidos de la siguiente forma:

  • 8 cuotas de $35.000: se cobra el 80% de forma mensual, mientras que el 20% restante queda retenido y se libera una vez acreditada la regularidad académica, mediante tres certificaciones institucionales.

  • 2 cuotas por mérito académico de $35.000: destinadas a quienes completen el ciclo lectivo —en diciembre o febrero— sin materias pendientes.

  • 2 cuotas estímulo de $35.000: se abonan al cierre del año lectivo y están condicionadas a la realización de cursos o actividades formativas complementarias.

Progresar de ANSES: quiénes pueden acceder

El programa está orientado a jóvenes de entre 16 y 24 años que estudien en instituciones educativas oficiales o privadas reconocidas por el Ministerio de Capital Humano. En casos específicos, como personas con hijos a cargo o con discapacidad, el límite de edad puede extenderse hasta los 35 años.

Cuándo abren las inscripciones de las Becas Progresar de ANSES en 2026

Aunque la inscripción todavía no fue habilitada, las estimaciones oficiales indican que el período para anotarse se abriría entre el 1 de marzo y el 30 de abril de 2026. Durante ese lapso, los interesados deberán completar la solicitud dentro de los plazos establecidos.

Becas Progresar ANSES
La inscripción a las Becas Progresar se realiza de manera digital y gratuita.

La inscripción a las Becas Progresar se realiza de manera digital y gratuita.

Cómo acceder a las Becas Progresar de ANSES

El trámite se realiza de forma online a través del sitio oficial de Becas Progresar o mediante la aplicación Progresar+, disponible para celulares con Android. Allí se deben cargar los datos personales, académicos y socioeconómicos, elegir la línea correspondiente y enviar la solicitud para su evaluación.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El aumento de la AUH se aplica de forma automática junto con el calendario habitual de pagos.

AUH de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026 con aumento incluido

Anses detalló por qué el 23 de febrero es una fecha clave para los jubilados que superan la mínima.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: por qué el 23 de febrero 2026 es una fecha clave

Anses explicó cómo solicitar la Certificación Negativa.

Así se puede obtener la Certificación Negativa de ANSES para estar preparado en febrero 2026

Anses difundió las fechas de cobro de la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: cuándo cobro la Tarjeta Alimentar en febrero 2026

El aumento mensual impacta en todos los haberes previsionales según la fórmula vigente.

Jubilados que cobran la mínima de ANSES: calendario de pagos de febrero 2026

La suba de febrero se define por la inflación de diciembre y se aplica de forma proporcional.

Jubilados de ANSES: por qué el 9 de febrero 2026 es una fecha clave

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 11 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 20 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 28 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 29 minutos
play
La ballena franca austral habita en una amplia zona en los mares del hemisferio sur.

Video: documentaron por primera vez relaciones sexuales entre ballenas macho adultas en Uruguay

Hace 31 minutos