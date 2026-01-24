Jubilados que superan la mínima de ANSES: por qué el 23 de febrero 2026 es una fecha clave La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó la importancia de esta fecha para el próximo mes. Por + Seguir en







Anses detalló por qué el 23 de febrero es una fecha clave para los jubilados que superan la mínima.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de cobro de febrero 2026.

En ese sentido, se confirmó que los jubilados que superan el monto mínimo cobran sus haberes a partir del día lunes 23.

Además, el próximo mes, las prestaciones tendrán un aumento 2,8%.

El calendario de pagos se establece según el último número del DNI de cada beneficiario. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó el calendario de pagos de febrero 2026. En ese sentido, indicó que el día lunes 23 los jubilados que superan los haberes mínimos comienzan a cobrar su prestación mensual.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social El Banco Provincia lanzó una nueva línea de crédito especialmente diseñada para jubilados y pensionados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Freepik Aumentaron las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Para febrero se confirmó un incremento del 2,8%, porcentaje determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registrado por el Indec en diciembre. Con esta suba, el haber mínimo jubilatorio pasará de $349.299,32 en enero a $359.079,70 en febrero.

El ajuste impactará tanto en las jubilaciones mínimas como en las superiores.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 El bono de refuerzo de ingresos de $70.000 será entregado nuevamente a los beneficiarios del haber mínimo, que con este adicional, cobrarán un total de $429.079,70 durante febrero.

Para los jubilados con haberes más altos, el bono se pagaría de forma escalonada hasta completar el mismo tope de refuerzo.

Jubilados que superan la mínima de ANSES: calendario de pagos en febrero 2026 Las fechas de cobro de este grupo se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario: DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero de 2026