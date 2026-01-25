Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias Enero comienza a despedirse con todo y varios distritos recibieron avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la furia de los termómetros, a la vez que hay once bajo advertencia por tormentas y vientos. Por + Seguir en







El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

Enero pisa fuerte en todo el país y hay diez distritos bajo alerta tanto amarilla como naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo, a la vez que once provincias recibieron aviso por tormentas y vientos. Las altas temperaturas no dan tregua y es necesario tomar todas las precauciones para evitar inconvenientes de salud.

El organismo advirtió por tormentas en una amplia zona que va desde la cordillera riojana hasta el golfo San Matías, con aviso amarilla para el noroeste de La Rioja, centro y sur de San Juan, noroeste de Mendoza, centro y norte de San Luis, sur de Córdoba, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Río Negro; además, otro foco en el centro y norte de Jujuy y norte de Salta. Se lanzó aviso del mismo color por vientos en el oeste y sudeste de Santa Cruz.

También hay alerta naranja por tormentas en el sudeste de San Juan, centro y este de Mendoza, sur de San Luis, casi todo el territorio de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas tormentas viento 25 enero 2026 El SMN lanzó alerta en once provincias por distintas inclemencias climáticas. SMN Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en casi todo Misiones, Corrientes, este de Formosa, sudoeste de Santiago del Estero, centro y este de Córdoba y la totalidad de los territorios de Santa Fe, Buenos Aires (excepto la costa), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos. También hay aviso naranja en el este de San Luis.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas. smn servicio meteorológico nacional clima alertas calor 25 enero 2026 Diez distritos bajo alerta por calor extremo. SMN Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas: Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).

Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera: Solicitar de inmediato asistencia médica. Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 25° y 34°, con vientos leves del este. La semana venidera tendrá al lunes como día más caluroso, con hasta 36°, y luego la temperatura máxima irá en descenso. Para el martes se esperan lluvias leves durante la madrugada, que traerían un ligero alivio aunque los valores térmicos seguirán en rojo. smn servicio meteorológico nacional clima pronostico caba calor 25 enero 2026 Se viene una semana de calor en la Ciudad de Buenos Aires. SMN