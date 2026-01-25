25 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Ola de calor: alerta amarilla y naranja por temperaturas extremas en diez provincias

Enero comienza a despedirse con todo y varios distritos recibieron avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ante la furia de los termómetros, a la vez que hay once bajo advertencia por tormentas y vientos.

Por
El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

El termómetro estará al rojo vivo durante varios días.

Enero pisa fuerte en todo el país y hay diez distritos bajo alerta tanto amarilla como naranja del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) por calor extremo, a la vez que once provincias recibieron aviso por tormentas y vientos. Las altas temperaturas no dan tregua y es necesario tomar todas las precauciones para evitar inconvenientes de salud.

Se esperan fuertes nevadas y bajas temperaturas. 
Te puede interesar:

Gran tormenta de nieve en EEUU: 8.000 vuelos fueron cancelados

El organismo advirtió por tormentas en una amplia zona que va desde la cordillera riojana hasta el golfo San Matías, con aviso amarilla para el noroeste de La Rioja, centro y sur de San Juan, noroeste de Mendoza, centro y norte de San Luis, sur de Córdoba, norte de La Pampa, oeste de Buenos Aires y este de Río Negro; además, otro foco en el centro y norte de Jujuy y norte de Salta. Se lanzó aviso del mismo color por vientos en el oeste y sudeste de Santa Cruz.

También hay alerta naranja por tormentas en el sudeste de San Juan, centro y este de Mendoza, sur de San Luis, casi todo el territorio de La Pampa y el sudoeste de Buenos Aires.

Estas áreas serán afectadas por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm, que pueden ser superados en forma puntual.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas tormentas viento 25 enero 2026
El SMN lanzó alerta en once provincias por distintas inclemencias climáticas.

El SMN lanzó alerta en once provincias por distintas inclemencias climáticas.

Por otro lado, el SMN emitió alerta amarilla por temperaturas extremas, con otra jornada de calor que se sufrirá en casi todo Misiones, Corrientes, este de Formosa, sudoeste de Santiago del Estero, centro y este de Córdoba y la totalidad de los territorios de Santa Fe, Buenos Aires (excepto la costa), la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Entre Ríos. También hay aviso naranja en el este de San Luis.

Estas altas temperaturas pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas.

smn servicio meteorológico nacional clima alertas calor 25 enero 2026
Diez distritos bajo alerta por calor extremo.

Diez distritos bajo alerta por calor extremo.

Ola de calor: recomendaciones para las altas temperaturas

El SMN compartió una serie de consejos para sobrellevar estas jornadas:

  • Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.
  • No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 10 y las 16 horas).
  • Prestar atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas.
  • Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.
  • Ingerir frutas y verduras.
  • Reducir la actividad física.
  • Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.
  • Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.
  • Ante sed intensa y sequedad en la boca, sudoración excesiva, sensación de calor sofocante, piel seca, agotamiento, mareos o desmayo, dolores de estómago, falta de apetito, náuseas o vómitos, dolores de cabeza, entre otros, se deberá actuar de la siguiente manera:
    • Solicitar de inmediato asistencia médica.
    • Trasladar a la persona afectada a un lugar fresco y tranquilo, intentar refrescarla, mojarle la ropa y darle de beber agua fresca.

Alerta amarilla por calor: el pronóstico del clima para la Ciudad de Buenos Aires

El SMN anticipa una jornada de calor y humedad para la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, con cielo parcialmente cubierto y el termómetro oscilando entre 25° y 34°, con vientos leves del este.

La semana venidera tendrá al lunes como día más caluroso, con hasta 36°, y luego la temperatura máxima irá en descenso. Para el martes se esperan lluvias leves durante la madrugada, que traerían un ligero alivio aunque los valores térmicos seguirán en rojo.

smn servicio meteorológico nacional clima pronostico caba calor 25 enero 2026
Se viene una semana de calor en la Ciudad de Buenos Aires.

Se viene una semana de calor en la Ciudad de Buenos Aires.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Ola de calor sofocante en Buenos Aires: un "muro atmosférico" mantendrá las altas temperaturas

La hidratación es necesaria para evitar el golpe de calor ante las altas tempreraturas. 

Alerta por las altas temperaturas en la Ciudad: más de 100 personas asistidas por golpes de calor

EEUU en alerta po una tormenta gigamtesca. Imagen de archivo.

Alerta en EEUU por el avance de una gigantesca tormenta

Se esperan cuatro días con máximas arriba de los 33°. 

Ola de calor en Buenos Aires: rigen alertas por altas temperaturas

Las tormentas afectarán el sur de Buenos Aires. 

Inminente arribo de tormentas y granizo en Buenos Aires: a qué hora llueve

Para Buenos Aires rige una alerta por tormentas y calor. 

Vuelven el calor y la lluvia a Buenos Aires: rige una alerta por tormentas y hay otra por temperaturas extremas

Rating Cero

En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Sobre esto ha hablado Chris Pratt, a quien le han preguntado en una entrevista con ScreenTime qué ha estado haciendo Peter Quill desde que terminó la trilogía. 

¿Cómo vuelve a Marvel? Chris Pratt explicó dónde se encuentra Star Lord después de la última película de Guardianes de la Galaxia

Ahora, llegó un viejo estreno británico de 2021 que está siendo tendencia en este sitio web y escaló rápidamente al top ten de las más vistas. Se trata del film Sin tiempo para morir, la película de 007, la última película. 
play

Cuál es la trama de Sin tiempo para morir, la última película del agente 007 que ya está en Netflix

Netflix apuesta al drama romántico con una de sus películas más emotivas.
play

La película de Netflix que te rompe el corazón en cada segundo: es imperdible

La miniserie reconstruye el encuentro de dos vidas opuestas en plena Europa ocupada.
play

Está inspirada en una novela premiada, está en Netflix y es una serie de solo 4 capítulos

¿Nació el amor?: los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que enciende rumores de romance

¿Nació el amor? Los mensajes entre Fito Páez y Sofía Gala que confirman su romance

últimas noticias

Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes

Crisis económica: el 40% de los argentinos no llegan a fin de mes

Hace 5 minutos
En 1963 tenía más de 70 habitantes.

Cómo es Nando, el pueblo que está al norte de Uruguay y tiene solo 13 habitantes

Hace 18 minutos
Qué es el Argentina Week, el evento que Javier Milei encabezará en Estados Unidos en busca de inversiones

Qué es el Argentina Week y quiénes participarán del evento que Milei encabezará en EEUU

Hace 27 minutos
play

Violento choque de dos colectivos en Palermo: hubo tres personas heridas

Hace 35 minutos
En una reciente entrevista declaró que se imagina siendo padre soltero.

La impresionante transformación de Felipe Fort: mostró su físico en la nieve

Hace 36 minutos