La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Certificación Negativa.

Se trata de un comprobante que acredita que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales.

Se puede solicitar a través del sitio web del organismo o desde la app Mi Anses.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite solicitar la Certificación Negativa a través del sitio web oficial del organismo. Para descargarla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.