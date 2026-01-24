24 de enero de 2026 Inicio
Así se puede obtener la Certificación Negativa de ANSES para estar preparado en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué forma realizar esta gestión.

Diario Río Negro
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social otorga la Certificación Negativa.
  • Se trata de un comprobante que acredita que la persona no cuenta con cobertura de una obra social, no posee aportes ni transferencias como autónomo o monotributista y no cobra prestaciones de ANSES ni programas sociales.
  • Se puede solicitar a través del sitio web del organismo o desde la app Mi Anses.
  • Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) permite solicitar la Certificación Negativa a través del sitio web oficial del organismo. Para descargarla desde la web, se debe ingresar el CUIL y el período a consultar, que debe estar comprendido dentro de los últimos seis meses. Esta constancia no requiere sello o firma de personal del organismo y tiene una validez de 30 días.

Anses detalló por qué el 23 de febrero es una fecha clave para los jubilados que superan la mínima.
Qué es y para qué sirve la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa es un documento digital útil para quienes no cuentan con una cobertura social o aportes y necesitan un comprobante que lo constate. Además, registra lo siguiente:

  • Declaraciones juradas como trabajador bajo relación de dependencia.
  • Declaraciones Juradas de provincias no adheridas al Sistema Integral Previsional Argentino (tanto para trabajadores activos como pasivos).
  • Transferencias como autónomo, monotributista y/o personal de casas particulares.
  • Cobro de Asignación por Maternidad para personal de casas particulares.
  • Cobro de la Prestación por Desempleo.
  • Cobro de programas sociales.
  • Cobro de la Asignación Universal por Hijo o Asignación por Embarazo.
  • Cobro de Asignaciones Familiares.
  • Cobro de Progresar.
  • Iniciación de Prestación Previsional Nacional.
  • Cobro de prestaciones previsionales vigentes a la fecha de la solicitud.
  • Obra social.
  • Además figura si estás registrado o no en el monotributo social. El trámite web no requiere de sello o firma de un agente del organismo y tiene una validez de 30 días.

Cómo obtener la Certificación Negativa de ANSES

La Certificación Negativa se puede solicitar a través del sitio web del organismo o desde la app Mi Anses:

  • Para hacerlo desde la página oficial se debe ingresar con CUIL y seleccionar el período a consultar.
  • Desde la aplicación móvil se tiene que ingresar a la sección Mis datos, con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Luego de eso, se procede a seleccionar el período tal como la web.
