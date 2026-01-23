Jubilados que superan la mínima de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó las fechas de pago y los montos actualizados para los haberes jubilatorios del segundo mes del año, con impacto directo en los ingresos de febrero. Por + Seguir en







El aumento previsional de febrero se aplica de forma automática a todos los haberes. Pexels

El cronograma de febrero fue adelantado y ya tiene fechas definidas según la terminación del DNI.

Los haberes previsionales se actualizan con un incremento del 2,8%, en línea con la inflación.

La suba alcanza tanto a jubilaciones mínimas como a las que superan ese piso.

Se analiza la continuidad del bono para reforzar los ingresos del sector. Los jubilados que superan la mínima cobrarán sus haberes de febrero de 2026 entre el 23 y el 27 de febrero, según la terminación del DNI, de acuerdo con el calendario oficial difundido por la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) junto con la actualización de los montos previsionales del segundo mes del año.

Anses - Jubilación El bono mensual sigue bajo análisis y podría repetirse con el mismo esquema. Pexels Aumentaron las jubilaciones de ANSES en febrero 2026 Con la aplicación del esquema de movilidad mensual, los ingresos previsionales reciben en febrero un aumento del 2,8%, calculado en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre. Esta actualización impacta de manera proporcional en todas las jubilaciones y pensiones, incluidas las que están por encima del haber mínimo. De esta forma, los montos se ajustan automáticamente para acompañar la evolución de la inflación.

Bono de ANSES para jubilados y pensionados en febrero 2026 Además del incremento, continúa la expectativa por la definición oficial sobre el refuerzo mensual. En los últimos meses, el bono fue de $70.000 y, de mantenerse, se pagaría de manera escalonada para quienes superan la jubilación mínima, hasta alcanzar el mismo tope que perciben los beneficiarios de haberes más bajos. La medida busca sostener el poder adquisitivo frente al aumento de precios.

Anses - Jubilación El calendario de pagos de febrero ya fue oficializado por el organismo. Pexels Jubilados que reciben la mínima de ANSES: cuándo cobro en febrero 2026 Para quienes superan el haber mínimo, el calendario de pagos de febrero 2026 quedó establecido de la siguiente manera, según la terminación del DNI:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de febrero de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 24 de febrero de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 25 de febrero de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 26 de febrero de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 27 de febrero de 2026