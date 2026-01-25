Como es la librería oculta que tiene el Palacio Barolo y de qué forma la podés visitar Es un edificio sorprendentemente silencioso, lo que permite leer, hojear y quedarse sin apuro, algo poco habitual en el Microcentro. Por + Seguir en







La librería se llama Oficina de libros y está ubicada en el quinto piso del Palacio Barolo

Funciona dentro de uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires

Está ubicada en un piso alto, lejos del ruido de la calle

Combina literatura, arquitectura e historia porteña

Reúne miles de títulos de editoriales locales e internacionales En pleno corazón de la Avenida de Mayo, dentro de uno de los edificios más emblemáticos de Buenos Aires, existe un rincón inesperado donde los libros encuentran refugio. Se trata de la librería oculta del Palacio Barolo, un espacio casi secreto: ¿cómo es y de qué forma la podés visitar?

Aunque hoy el Palacio Barolo es conocido principalmente por sus oficinas y su mirador, pocos saben que entre pasillos y ascensores se esconde una librería que combina literatura, arquitectura y una experiencia única en el Microcentro.

La librería es gestionada por Julieta Messer, quien soñaba con tener un espacio de libros dentro del Barolo mucho antes de concretarlo. Criada entre redacciones y bibliotecas familiares, encontró en este edificio el lugar ideal para unir literatura, silencio y tiempo propio. Para conocerla, no hace falta una visita guiada ni entrada especial. Solo hay que ingresar al preciado espacio, subir al quinto piso y animarse a tocar timbre. La experiencia es íntima, tranquila y distinta a cualquier otra librería tradicional.

Libreria Palacio Barolo Así es la librería oculta del Palacio Barolo La librería se llama Oficina de libros y está ubicada en el quinto piso del Palacio Barolo, en Avenida de Mayo 1370. Para llegar, hay que ingresar por el hall central del edificio y subir como si se fuera a una oficina más. Esa es parte de su encanto: no hay grandes carteles ni vidrieras, solo la curiosidad de quien se anima a explorar.

El contraste es inmediato. Afuera, el ritmo acelerado del centro porteño; adentro, un espacio silencioso que invita a bajar un cambio y perder la noción del tiempo entre estanterías.

Un edificio cargado de simbolismo El Palacio Barolo fue inaugurado en 1923 y, en su momento, fue el edificio más alto de la ciudad y de América Latina. Fue diseñado por el arquitecto italiano Mario Palanti, a pedido del empresario textil Luigi Barolo, inspirado en la obra máxima de Dante Alighieri, La Divina Comedia. Por eso, el edificio está dividido simbólicamente en tres partes: el Infierno, que abarca los subsuelos y el pasaje de entrada

el Purgatorio, desde el primer piso hasta el 14

el Cielo, representado por la cúpula y el faro

Sus 22 pisos remiten a las estrofas de la obra de Dante, y cada rincón del edificio está cargado de referencias literarias, escultóricas y arquitectónicas. Cómo es la librería por dentro Oficina de libros es un espacio cálido, silencioso y profundamente diverso. Allí conviven alrededor de 6.000 títulos de editoriales argentinas y extranjeras, libros nuevos y usados, ediciones difíciles de conseguir y propuestas independientes.

La selección incluye literatura, filosofía, psicoanálisis, feminismo, arquitectura, cocina, fútbol, libros infantiles y juveniles, además de publicaciones vinculadas a la historia del propio Palacio Barolo. La idea no es juzgar qué se lee, sino fomentar la bibliodiversidad y el encuentro con los libros desde el deseo.

También se pueden encargar títulos a pedido, que muchas veces llegan en el día, una práctica que refuerza el espíritu colaborativo entre librerías.