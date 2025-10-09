Qué formas de pago tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025 Cada mes, las modalidades habilitadas para abonar este régimen generan dudas y consultas entre quienes forman parte del sistema. Por







¿Cuáles son los medios habilitados por ARCA para pagar el Monotributo?

En octubre, muchos trabajadores independientes y pequeños contribuyentes vuelven a poner el foco en el calendario tributario. El monotributo de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una herramienta clave para regularizar actividades económicas, enfrenta un nuevo período de vencimientos que involucra millones de pagos en todo el país.

En un contexto económico donde la digitalización avanza con fuerza, la manera en que los contribuyentes realizan sus pagos adquiere un rol central. Las autoridades buscan simplificar los pasos para facilitar el trámite. La claridad en las vías habilitadas y la posibilidad de cumplir sin trámites presenciales son dos puntos que resultan importantes.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA en octubre 2025 contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo tendrán tiempo hasta el 20 de octubre para abonar la cuota mensual correspondiente. Para realizar el pago, ARCA ofrece distintas alternativas:

Una de las opciones más utilizadas es el sitio web oficial de ARCA, donde, con clave fiscal, se puede ingresar al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” para generar el Volante Electrónico de Pago (VEP). Allí deben completarse los datos correspondientes al CUIT, período, impuesto y monto. También se puede acceder desde el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.