Qué formas de pago tiene el monotributo de ARCA en octubre 2025

Cada mes, las modalidades habilitadas para abonar este régimen generan dudas y consultas entre quienes forman parte del sistema.

¿Cuáles son los medios habilitados por ARCA para pagar el Monotributo?

En octubre, muchos trabajadores independientes y pequeños contribuyentes vuelven a poner el foco en el calendario tributario. El monotributo de Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una herramienta clave para regularizar actividades económicas, enfrenta un nuevo período de vencimientos que involucra millones de pagos en todo el país.

ARCA informó que hay una novedad muy relevante para ciertos monotributistas.
Cómo es el nuevo sistema unificado del monotributo de ARCA que llegaría en 2026

En un contexto económico donde la digitalización avanza con fuerza, la manera en que los contribuyentes realizan sus pagos adquiere un rol central. Las autoridades buscan simplificar los pasos para facilitar el trámite. La claridad en las vías habilitadas y la posibilidad de cumplir sin trámites presenciales son dos puntos que resultan importantes.

Cómo podés pagar el monotributo de ARCA en octubre 2025

Los contribuyentes inscriptos en el régimen de monotributo tendrán tiempo hasta el 20 de octubre para abonar la cuota mensual correspondiente. Para realizar el pago, ARCA ofrece distintas alternativas:

Una de las opciones más utilizadas es el sitio web oficial de ARCA, donde, con clave fiscal, se puede ingresar al servicio “Presentación de DDJJ y Pagos” para generar el Volante Electrónico de Pago (VEP). Allí deben completarse los datos correspondientes al CUIT, período, impuesto y monto. También se puede acceder desde el servicio “CCMA - Cuenta Corriente de Monotributistas y Autónomos”.

El VEP podrá abonarse por diversas vías: mediante código QR con billeteras electrónicas habilitadas, homebanking, Red Banelco o aplicaciones móviles oficiales como ARCA Móvil y Mi Monotributo.

Otra alternativa es pagar desde homebanking sin necesidad de clave fiscal. En este caso, el contribuyente ingresa a la plataforma del banco, selecciona la opción “Servicios ARCA” y el sistema valida su identidad. Luego se lo redirige al sitio de ARCA para generar el VEP y, posteriormente, se completa el pago desde el homebanking.

Cuáles son las escalas del monotributo de ARCA en octubre 2025

Categoría A

  • Ingreso bruto: $8.992.597,87
  • Impuesto integrado: $4.182,60
  • Aporte previsional: $13.663,17
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $37.085,74

Categoría B

  • Ingreso bruto: $13.175.201,52
  • Impuesto integrado: $7.946,95
  • Aporte previsional: $15.029,49
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $42.216,41

Categoría C

  • Ingreso bruto: $18.473.166,15
  • Impuesto integrado: $13.663,17 (servicios) o $12.547,81 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $16.532,44
  • Obra social: $19.239,97
  • Total a pagar: $49.435,58 en el caso de servicios y $48.320,22 para el comercio de bienes.

Categoría D

  • Ingreso bruto: $22.934.610,05
  • Impuesto integrado: $22.307,22 (servicios) y $20.773,60 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $18.185,68
  • Obra social: $22.864,90
  • Total a pagar: $63.357,80 en el caso de servicios y $61.824,18 para el comercio de bienes.

Categoría E

  • Ingreso bruto: $26.977.793,60
  • Impuesto integrado: $41.826,04 (servicios) y $33.181,99 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $20.004,25
  • Obra social: $27.884,02
  • Total a pagar: $89.714,31 en el caso de servicios y $81.070,26 para el comercio de bienes.

Categoría F

  • Ingreso bruto: $33.809.379,57
  • Impuesto integrado: $58.835,29 (servicios) y $43.220,24 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $22.004,67
  • Obra social: $32.066,63
  • Total a pagar: $112.906,59 en el caso de servicios y $97.291,54 para el comercio de bienes.

Categoría G

  • Ingreso bruto: $40.431.835,35
  • Impuesto integrado: $107.074,65 (servicios) y $53.537,32 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $30.806,54
  • Obra social: $34.576,19
  • Total a pagar: $172.457,38 en el caso de servicios y $118.920,05 para el comercio de bienes.

Categoría H

  • Ingreso bruto: $61.344.853,64
  • Impuesto integrado: $306.724,27 (servicios) y $153.362,13 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $43.129,16
  • Obra social: $41.547,19
  • Total a pagar: $391.400,62 en el caso de servicios y $238.038,48 para el comercio de bienes.

Categoría I

  • Ingreso bruto: $68.664.410,05
  • Impuesto integrado: $609.963,03 (servicios) y $243.985,21 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $60.380,82
  • Obra social: $51.306,61
  • Total a pagar: $721.650,46 en el caso de servicios y $355.672,64 para el comercio de bienes.

Categoría J

  • Ingreso bruto: $78.632.948,76
  • Impuesto integrado: $731.955,63 (servicios) y $292.782,26 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $84.533,15
  • Obra social: $57.580,51
  • Total a pagar: $874.069,29 en el caso de servicios y $434.895,92 para el comercio de bienes.

Categoría K

  • Ingreso bruto: $94.805.682,90
  • Impuesto integrado: $1.024.737,89 (servicios) y $341.579,30 (comercio de bienes)
  • Aporte previsional: $118.346,41
  • Obra social: $65.806,30
  • Total a pagar: $1.208.890,60 en el caso de servicios y $525.732,01 para el comercio de bienes.
