Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

La cantante Lali Espósito llegó a un acuerdo para realizar dos recitales en el estadio de River Plate, algo que llenó de expectativa a sus fanáticos con motivo de tratarse de su primera presentación en esta sede y luego de sus exitosos shows en Vélez Sarsfield.

Esta noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers en el programa radial Cabak 107.9, donde informó: "Luego de una terrible negociación, porque ella tuvo que reunirse con la directiva de este lugar, llegaron a buen puerto. Es una artista internacional que todavía no tuvo un show en este lugar". Así, buscó ponerle misterio a la situación antes de terminar por dar la primicia.

"Hace minutos, acaba de firmar que va a realizar no uno, sino dos River para el sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026, fue Lali Espósito. Estaba en España y vino solo a negociar esto", reveló Flowers. Vale recordar que la cantante es hincha de este equipo, por lo que será un sueño hecho realidad luego de muchos años en la música.

Esto, sumado a los cuatro recitales que realizó en Vélez y el otro que hará el 16 de diciembre, confirma el gran momento personal de Lali en la música. Ahora solo falta esperar para conocer por dónde se venderán las entradas para los shows de River, ya que nunca se utiliza la misma plataforma de forma obligada y se desconoce cuál será elegida para la complicada tarea porque seguramente se colapsará de fans.