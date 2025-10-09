IR A
IR A

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

La cantante llegó a un acuerdo luego de una "terrible negociación" y podrá realizar dos recitales en el Monumental.

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Redes sociales

La cantante Lali Espósito llegó a un acuerdo para realizar dos recitales en el estadio de River Plate, algo que llenó de expectativa a sus fanáticos con motivo de tratarse de su primera presentación en esta sede y luego de sus exitosos shows en Vélez Sarsfield.

El look con el que Lali sorprendió a sus fanáticos en España.
Te puede interesar:

Lali Espósito marca tendencia con un diseño que juega con el escote y toques de transparencia

Esta noticia fue confirmada por el periodista Fede Flowers en el programa radial Cabak 107.9, donde informó: "Luego de una terrible negociación, porque ella tuvo que reunirse con la directiva de este lugar, llegaron a buen puerto. Es una artista internacional que todavía no tuvo un show en este lugar". Así, buscó ponerle misterio a la situación antes de terminar por dar la primicia.

"Hace minutos, acaba de firmar que va a realizar no uno, sino dos River para el sábado 7 y domingo 8 de marzo de 2026, fue Lali Espósito. Estaba en España y vino solo a negociar esto", reveló Flowers. Vale recordar que la cantante es hincha de este equipo, por lo que será un sueño hecho realidad luego de muchos años en la música.

Esto, sumado a los cuatro recitales que realizó en Vélez y el otro que hará el 16 de diciembre, confirma el gran momento personal de Lali en la música. Ahora solo falta esperar para conocer por dónde se venderán las entradas para los shows de River, ya que nunca se utiliza la misma plataforma de forma obligada y se desconoce cuál será elegida para la complicada tarea porque seguramente se colapsará de fans.

Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel: "No es fácil coincidir"

La actriz y cantante Lali Espósito reveló cuándo llegará su canción con Tini Stoessel y terminó con el misterio alrededor de la foto viral de hace algunos años, donde se pudo observar a ambas en un estudio de música y se creó todo tipo de rumores sobre lo que podía significar.

Tini Lali
Lali Espósito y Tini Stoessel ilusionaron a todos con una foto viral en un estudio.

Lali Espósito y Tini Stoessel ilusionaron a todos con una foto viral en un estudio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La cantante compartió intimidades en el programa La Revuelta

Lali Espósito reveló cuántas veces tuvo relaciones con Pedro Rosemblat y lo dejó sin palabras

El look de Lali que causó furor en las redes sociales.

El look simple de Lali que fue furor en redes: un vestido gris ajustado

play

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

La vida de Flor Alvarez es digna de una serie o una película. 
play

De vivir en la calle a ser ovacionada en los escenarios: la historia de superación de Flor Alvarez

últimas noticias

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 25 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 30 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 32 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 33 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 34 minutos