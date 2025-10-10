10 de octubre de 2025 Inicio
Confirmado: estas localidades de Buenos Aires tendrán feriado en octubre 2025

Esta medida refleja la autonomía municipal para reconocer fechas de relevancia regional, que no siempre coinciden con el calendario nacional.

Por
Este mes serán varias las localidades que tendrán feriados por diversos motivos.

En octubre de 2025 se confirma un movimiento inédito en el calendario: algunas localidades de la provincia de Buenos Aires verán decretado un asueto local, más allá de los días de los feriados nacionales. El anuncio genera interés especialmente entre quienes trabajan en el sector público local, comercios y servicios regionales: implica ajustes en la rutina.

Las medidas afectarán principalmente al sector público provincial y sucursales bancarias oficiales.
Estos son todos los feriados que tendrán los partidos de Buenos Aires en octubre 2025

Ahora bien: ¿cuáles son esas localidades bonaerenses que tendrán un día libre extra en el mes, y cuál es el motivo detrás de cada uno? Te compartimos el listado oficial de los municipios confirmados.

Qué localidades de Buenos Aires tendrán feriado en octubre 2025

Las siguientes localidades tendrán feriados en distintas fechas durante octubre:

  • Henderson (Hipólito Yrigoyen) – 01 de octubre – Patronal

  • Oriente (Coronel Dorrego) – 01 de octubre – Patronal

  • El Triunfo (Lincoln) – 01 de octubre – Patronal

  • Rivera (Adolfo Alsina) – 01 de octubre – Patronal

  • Comandante N. Otamendi (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal

  • Mar del Sur (Gral. Alvarado) – 01 de octubre – Patronal

  • Carlos Salas (Lincoln) – 01 de octubre – Aniversario fundacional

  • Santa Eleodora (Gral. Villegas) – 01 de octubre – Patronal

  • Casbas (Guaminí) – 01 de octubre – Patronal

  • Ramón Santamarina (Necochea) – 02 de octubre – Patronal

  • Banderaló (Gral. Villegas) – 04 de octubre* – Patronal

  • Arribeños (Gral. Arenales) – 04 de octubre* – Patronal

  • Darregueira (Puán) – 05 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Juan Andrés de la Peña (Pergamino) – 07 de octubre – Patronal

  • María Ignacia Vela (Tandil) – 07 de octubre – Patronal

  • Juan J. Paso (Pehuajó) – 07 de octubre – Patronal

  • La Delfina (Gral. Viamonte) – 07 de octubre – Aniversario fundacional

  • Oriente (Coronel Dorrego) – 10 de octubre – Aniversario fundacional

  • Salazar (Daireaux) – 11 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Carlos Salas (Lincoln) – 12 de octubre* – Patronal

  • Necochea (Necochea) – 12 de octubre* – Aniversario fundacional

  • San Manuel (Lobería) – 13 de octubre – Patronal

  • Paraje Villa Roch (Tordillo) – 13 de octubre – Patronal

  • Garré (Guaminí) – 13 de octubre – Patronal

  • Urquiza (Pergamino) – 13 de octubre – Patronal

  • Gahan (Salto) – 13 de octubre – Patronal

  • Garré (Guaminí) – 15 de octubre – Aniversario fundacional

  • Acevedo (Pergamino) – 15 de octubre – Aniversario fundacional

  • Laguna Alsina (Guaminí) – 16 de octubre – Patronal

  • Bahía San Blas (Patagones) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Villa Cacique (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Barker (Benito Juárez) – 18 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Pirovano (Bolívar) – 20 de octubre – Aniversario fundacional

  • Punta Indio (Punta Indio) – 25 de octubre* – Aniversario fundacional

  • Nueve de Julio (Nueve de Julio) – 27 de octubre – Aniversario fundacional

Cuáles son los feriados inamovibles y trasladables en 2025

Feriados inamovibles

  • 1° de enero: Año Nuevo.
  • 3 y 4 de marzo: Carnaval.
  • 24 de marzo: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.
  • 2 de abril: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.
  • 18 de abril: Viernes Santo.
  • 1 de mayo: Día del Trabajador.
  • 25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo.
  • 20 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Manuel Belgrano.
  • 9 de julio: Día de la Independencia.
  • 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María.
  • 25 de diciembre: Navidad.

Feriados trasladables

  • 16 de junio: Paso a la Inmortalidad del Gral. Don Martín Miguel de Güemes.
  • 17 de agosto: Paso a la Inmortalidad del Gral. José de San Martín.
  • 12 de octubre: Día de la Raza
  • 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (20/11)

Feriados con fines turísticos

  • 2 de mayo
  • 15 de agosto
  • 21 de noviembre
