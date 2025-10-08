8 de octubre de 2025 Inicio
Cómo es el nuevo sistema unificado del monotributo de ARCA que llegaría en 2026

Con esta medida, el organismo apunta a modernizar la estructura tributaria y facilitar la inclusión de nuevos contribuyentes.

ARCA informó que hay una novedad muy relevante para ciertos monotributistas.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanza con un nuevo proyecto que promete transformar la manera en que los pequeños contribuyentes gestionan sus obligaciones fiscales. Se trata del sistema unificado del monotributo, una herramienta que integrará en un solo pago los componentes del régimen fiscal.

El plan, que se prevé entre en vigencia en 2026, busca eliminar la duplicidad de gestiones y ofrecer una plataforma más intuitiva para quienes trabajan por cuenta propia. Aunque el proyecto genera expectativas por su practicidad, también despierta interrogantes entre los monotributistas que quieren saber cómo se implementará. Conocé las últimas novedades.

Así sería el monotributo unificado de ARCA en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) oficializaron la incorporación de los contribuyentes de la Ciudad de Buenos Aires al “Sistema Único Tributario”, un mecanismo que unifica el pago del monotributo nacional con el Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA.

La medida, establecida mediante la Resolución General Conjunta 5769/2025 publicada en el Boletín Oficial, comenzará a regir el 1° de enero de 2026. Con su implementación, los pequeños contribuyentes que tributan tanto a nivel nacional como en la Ciudad verán simplificados los procesos de inscripción, pago y fiscalización, al concentrarse ambos tributos en una única gestión.

A partir de esa fecha, los contribuyentes deberán abonar en un mismo vencimiento el importe fijo mensual del monotributo nacional junto con el correspondiente al Régimen Simplificado de Ingresos Brutos CABA. Quienes ya utilicen el débito automático tendrán incorporado el tributo local de forma conjunta, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Además, la credencial de pago (Formulario F. 1520) incluirá un Código Único de Revista (CUR), adaptado a la situación particular de cada contribuyente. Este código reflejará:

  • El impuesto integrado.

  • Los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y al Sistema Nacional del Seguro de Salud, cuando corresponda.

  • El tributo del Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA.

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

