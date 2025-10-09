9 de octubre de 2025 Inicio
Hamás confirmó el fin de la guerra con Israel: cuándo liberarán a los rehenes

Las partes en conflicto han aprobado el acuerdo de veinte puntos propuesto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Sin embargo, aún quedan puntos pendientes como el desarme de la milicia palestina y la futura administración de Gaza.

Por
La guerra ha terminado por completo

"La guerra ha terminado por completo", aseguró el dirigente de Hamás, Khalil Al-Hayya.

El jefe de la delegación negociadora de Hamás, Jalil Al Haya, confirmó este jueves que la guerra con Israel "ha terminado por completo", tras haber recibido "garantías" por parte de Estados Unidos y el resto de los países mediadores en el conflicto para que se cumplan sus demandas, principalmente sobre el cese inmediato de la agresión y el genocidio en Gaza.

Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.
Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

"Hemos recibido garantías oficiales de los mediadores y del gobierno estadounidense, confirmando que la guerra ha terminado por completo", aseguró el dirigente de Hamás, mediante una conferencia de prensa.

De esta manera, el presidente estadounidense, Donald Trump, logró acordar la paz entre Hamás e Israel, luego de proponer un plan de veinte puntos para dar por terminadas las hostilidades entre ambas facciones. Sin embargo, las negociaciones continuarán en Egipto para tratar los asuntos que quedaron pendientes, como el desarme de la milicia palestina y la futura administración de Gaza.

"Seguiremos trabajando para completar los pasos restantes y lograr los intereses de nuestro pueblo y su autodeterminación hasta el establecimiento de un Estado independiente, con Jerusalén como capital", aseguró el referente de Hamás. Al Haya sostuvo que Israel "ha violado acuerdos previos, pero esta vez se han visto obligados a aceptar un alto al fuego bajo la presión de la resistencia y la firmeza popular".

Entre otros de los puntos más importantes del acuerdo se incluyen la apertura del paso fronterizo de Rafah, entre Egipto y Gaza, hacia ambos lados, y la liberación de dos mil palestinos presos, entre ellos unos 250 que cumplen largas condenas. También serán puestos en libertad los rehenes que que Hamás tiene cautivos desde el 7 de octubre de 2023.

Cuándo Hamás liberará a los rehenes del 7 de octubre

El presidente de Estados Unidos y artífice del acuerdo entre Hamás e Israel, Donald Trump, afirmó que confía que los rehenes cautivos por la facción palestina sean liberados entre el próximo lunes o martes. Además, celebró que su gobierno haya logrado la paz en Medio Oriente: "algo realmente increíble que nadie pensaba posible".

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que reunirá a su gobierno para aprobar el acuerdo de paz con Hamás y permitir la liberación de los rehenes que "Con ayuda de Dios" volverán a sus hogares en los próximos días.

Si bien el presidente de Israel, Isaac Herzog, apoyó la firma del acuerdo de paz con Hamás, diferentes facciones opositoras de la política interna del país han expresado su rechazo y hasta han amenazado con dar un golpe de estado si la facción palestina no es eliminada.

"Si el gobierno de Hamás no es desmantelado, o si sólo nos dicen que está desmantelado mientras que en realidad sigue existiendo bajo una apariencia diferente, el Poder Judío desmantelará el Ejecutivo", amenazó Itamar Ben Gvir, líder del partido Poder Judío y ministro de Seguridad Nacional de Israel.

Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

El presidente egipcio Anwar al-Sadat, el mandatario norteamericano James Carter y el primer ministro israelí Menachem Begin en la histórica firma del tratado de paz entre ambos países de Medio Oriente en 1979.

Acuerdo de paz entre Hamás e Israel: los antecedentes de los tratados en un conflicto histórico

israel anuncio que no acatara el alto al fuego en gaza hasta que el gabinete apruebe el acuerdo

Israel anunció que no acatará el alto al fuego en Gaza hasta que el Gabinete apruebe el acuerdo

Milei y Trump, y una gran relación bilateral.

Milei felicitó a Trump tras el acuerdo entre Israel y Hamas y pidió que le den el Premio Nobel de la Paz

El primer ministro español, Pedro Sánchez, también le exigió a los organismos deportivos internacionales que suspendan a Israel de las competiciones.

España embargó la venta de armas a Israel en respuesta al genocidio cometido en Gaza

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Lali Espósito hará dos shows en el estadio de River Plate, el club de sus amores.

Lali Espósito hará dos shows en River: cuándo serán y dónde comprar las entradas

Los Caballeros de la Quema: "Ojalá nuestras canciones sirvan de abrigo en épocas bravas"

Beto Casella aceptó una oferta y se dejará la conducción de Bendita﻿.

Beto Casella renunció a Bendita y se va de El Nueve: dónde trabajará a partir del 2026

Simmons se recupera para el gran regreso de Kiss en noviembre.

Susto para Gene Simmons, líder de Kiss: se desmayó al volante y chocó su auto

Natalia Oreiro protagoniza La noche sin mí, la dramática historia de una madre.
Natalia Oreiro vuelve al cine argentino con La noche sin mí, un drama sobre la cotidianidad

Thiago se reencontró con sus hijas tras una larga recuperación.

Video: Thiago Medina se reencontró con sus hijas tras un mes internado

Hace 19 minutos
Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: Vamos a terminar peor

Fuerte crítica de Diego Giacomini al acuerdo del Gobierno con Estados Unidos: "Vamos a terminar peor"

Hace 24 minutos
Hamás entregó la lista de rehenes para liberar: quiénes son.

Quiénes son los rehenes que planea liberar Hamás en medio de su acuerdo con Israel

Hace 26 minutos
Israel aceptó retirar sus tropas de la mayor parte de Gaza.

Cómo quedaría el mapa de Medio Oriente tras el acuerdo de paz entre Israel y Hamás

Hace 27 minutos
Eitan Horn, David Cunio y Ariel Cunio, los tres rehenes argentinos que siguen vivos.

Quiénes son los rehenes argentinos que Hamás liberará tras el acuerdo de paz

Hace 28 minutos