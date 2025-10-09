9 de octubre de 2025 Inicio
"In The City": cómo es el nuevo tema que Charly García hizo junto a Sting

La leyenda de la música nacional grabó una reversión de una canción del disco Kill Gil con el mítico cantante de The Police. El tema salió con un video lleno de pequeños detalles.

Por
Charly García y Sting son amigos desde 1988

Desde este jueves, ya está disponible el nuevo tema de Charly García que hizo junto al cantante británico Gordon Matthew Thomas Sumner, más conocido como Sting. "In The City" es una reversión de "In The City That Never Sleeps", publicada en 2010 en su disco Kill Gil.

Cada cual fiel a su estilo, Charly y Sting lograron combinar sus voces en un tema que logró ser un viaje entre las ciudades de Nueva York y Buenos Aires.

Embed - Charly García, Sting - In the City (Official Video)

El videoclip comienza con Charly tocando un piano dentro de lo que parecería ser una caverna, mientras tiene un cigarro encendido entre sus dedos. A medida que la música avanza, Sting se sube a un clásico taxi neoyorquino, todo pintado de amarillo. Luego, el ícono de la música nacional recorre la ciudad porteña en un antiguo taxi.

En el tema, Charly habla de una ciudad que nunca descansa, pero que le sirve para dormir solo, para encontrar su hogar, para nunca preocuparse de las cosas que tiene que decir y donde todo lo puede hacer a su manera.

Cómo se creó el tema entre Charly García y Sting

Charly García y Sting se conocieron en 1988 durante la gira mundial que Amnistía Internacional realizó para celebrar los 40 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se encontraron en el recital realizado en el estadio Monumental, los músicos conectaron rápidamente y forjaron una relación íntima.

Si bien hace años que son amigos, la reversión de "In The City" se gestó durante la última visita al país del mítico cantante de The Police. Su guitarrista, el argentino-británico Dominic Miller, invitó a Charly al show que hizo a fines de febrero en el Movistar Arena. Con la compañía de otros músicos, como Alejandro Lerner, conversaron durante varios minutos y surgió la idea de grabar juntos una canción.

Embed - Charly García on Instagram: "CHARLY GARCÍA: VOCES, RHODES, BAJO, CP70, MELLOTRONES & ÓRGANO STING: VOCES @dominicmillerofficial : GUITARRA @diegolopezdearcaute : BATERÍA IN THE CITY LETRA Y MÚSICA CHARLY GARCÍA GRABACIÓN Y MEZCLA @matszn EN HAPPY TOGETHER MUSIC & UNÍSONO GRABACIONES STING & DOMINIC @tonylake77 EN PERMANENT WAVES STUDIOS MASTERIZACIÓN @tedjensen_sterling EN STERLING SOUND DISEÑO GRÁFICO @cachin__ PRODUCCIÓN EJECUTIVA @tatinsnm & @mkcherryboom GRACIAS @mecha.inigo STING APARECE POR CORTESÍA CHERRYTREE MUSIC COMPANY Y A&M RECORDS PRENSA CHARLY @jimenajarce *SONY MUSIC ARGENTINA* VIDEO COMMISSIONER @nikosedano A&R @nachojsoler MARKETING @sergioponfil *VIDEO* DIRECCIÓN GENERAL @belenasad DIRECTOR/PRODUCER NY @maximilian.stafford FOTO FIJA CHARLY @noralezano FOTO FIJA STING @ericryananderson ESTILISMO CHARLY: MAKE UP @solangeperkes PELO @matiascoullery VESTUARIO @aynotdead"

La idea de la canción quedó latente hasta que empezó a tener forma propia. Miller grabó las guitarras; Diego López de Arcaute se ocupó de la batería; y Charly, el resto de los instrumentos. Los registros locales se hicieron en Happy Together Music & Unísono, y los de Dominic y Sting en Permanent Waves Studios. Luego, todo eso fue masterizado por Ted Jensen, en Sterling Sound, un ingeniero de sonido que ha trabajado para varios discos de García.

El tema ya está disponible en plataformas digitales y también se podrá conseguir como simple de vinilo. Además, se presentó con un video realizado por Belén Asad, en el que se puede ver a los dos cantantes, en distintos taxis, circulando por esa ciudad ideal, además de unas secuencias que muestran a Miller tocando en un subte.

