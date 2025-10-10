Requisitos y topes de ingresos para cobrar el Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió los nuevos criterios de acceso, límites de ingresos y fechas de cobro del beneficio.

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin acceso a la red de gas natural.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó el cronograma de pagos del Programa Hogar correspondiente a octubre de 2025 . Este mes, el organismo realiza los depósitos junto con un retroactivo por los meses no abonados desde marzo. El beneficio busca compensar el costo de las garrafas en los hogares que no cuentan con servicio de gas natural y que cumplen con los topes de ingresos establecidos.

Programa Hogar de ANSES: por qué el 21 de octubre es una fecha clave

Los topes de ingresos van desde $644.000 hasta $966.000, según la situación del hogar.

El subsidio está destinado a familias que no disponen de conexión a la red de gas natural ni reciben la Tarifa Social de Gas . También pueden solicitarlo:

La solicitud se realiza a través de Mi Anses , ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social , en la opción “Programas y beneficios” > “Solicitar tarifa social” . También puede gestionarse de forma presencial con turno previo en las oficinas del organismo.

Requisitos y topes para acceder al Programa Hogar de ANSES

Para acceder al beneficio, los ingresos del grupo familiar no deben superar los $644.000, equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles. En caso de que en el hogar resida una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD), el límite se amplía a $966.000 (tres salarios mínimos). Además, ningún integrante puede tener un medidor de gas a su nombre. La Anses recuerda que los datos se validan de manera automática a través de los registros del sistema energético nacional.

Monto del Programa Hogar de ANSES en octubre 2025

El valor promedio del subsidio se mantiene en $1.778 por garrafa, según el último ajuste publicado por la Secretaría de Energía en la Resolución 11/2024. El monto varía por provincia: en Buenos Aires es de $1.539, en Córdoba $1.773, en Misiones $2.246 y en Santiago del Estero $2.245, entre otras jurisdicciones.

Desde marzo de 2025 no se realizaban acreditaciones, por lo que en octubre los beneficiarios recibirán el pago con retroactivos acumulados. Sin embargo, los montos permanecen desactualizados debido a la liberación del precio de las garrafas, medida que desvinculó el subsidio del valor de mercado.

Hogar Anses En octubre se pagan los retroactivos acumulados desde marzo, aunque el monto no se actualiza desde 2024. ANSES

Programa Hogar de ANSES: calendario de pagos de octubre 2025

El cronograma de acreditaciones quedó establecido de la siguiente manera: