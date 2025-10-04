4 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Confirmado: ARCA vigila a quienes superen este monto en transferencias a partir de octubre 2025

El organismo fiscal comunicó los límites establecidos para supervisar las operaciones bancarias.

Por
La medida

La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

Pexels

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos parámetros de control que regirán para las operaciones bancarias y digitales a partir de octubre de 2025. Esta medida amplía la capacidad del organismo para monitorear el flujo de dinero, tanto en el sistema financiero tradicional como en el ecosistema digital.

Conocé las consecuencias de no pagar el Monotributo en tiempo y forma, y las opciones de pago que da ARCA.
Te puede interesar:

Venció el 22 de septiembre: qué pasa si no pagaste el monotributo de ARCA

De acuerdo con la normativa de ARCA, las entidades financieras y las billeteras virtuales deben implementar un sistema de reporte automático para cualquier movimiento que supere los montos previamente fijados. Esto incluye transferencias, saldos promedio y consumos realizados con tarjeta.

El objetivo principal de esta intensificación de la fiscalización consiste en fortalecer la transparencia en las transacciones de los ciudadanos. Al requerir la justificación de movimientos que excedan los topes establecidos, ARCA busca prevenir operaciones no justificadas y combatir la evasión fiscal dentro de una economía cada vez más digitalizada.

contabilidad impuesto a las ganancias impuestos contador arca

Cuál es el límite en las transferencias que marcó ARCA para octubre 2025

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció nuevos parámetros de control para las operaciones financieras, que entrarán en vigencia en octubre de 2025, afectando directamente a los usuarios de bancos y billeteras virtuales. Aunque ARCA no prohíbe las transferencias, sí define un tope a partir del cual se exige un reporte automático y justificación por parte del contribuyente.

Las entidades financieras y las plataformas digitales deben reportar automáticamente cualquier movimiento o transacción, individual o acumulada, que supere el monto determinado por ARCA. Esta medida incluye transferencias enviadas o recibidas, así como los saldos promedio mensuales y los gastos realizados, permitiendo que los movimientos sin justificación puedan ser requeridos por el organismo fiscal.

El refuerzo de este control busca garantizar transparencia en el manejo de capital y prevenir operaciones que puedan considerarse evasión o movimientos sin respaldo económico. Para los contribuyentes, especialmente quienes registran un alto volumen de transacciones, resulta fundamental mantener la documentación de respaldo actualizada para justificar ante ARCA los movimientos que superen el umbral de reporte.

ARCA
Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito deberán comenzar a reportar más detalles sobre los consumos realizados en el extranjero.

Qué pasa si superás el límite de transferencias de ARCA en octubre 2025

Si un contribuyente supera los montos de control fijados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) para operaciones bancarias y digitales en octubre de 2025, no se trata de una prohibición inmediata de la transferencia, sino de la activación de un mecanismo de fiscalización. Las entidades financieras y las billeteras virtuales deben generar un reporte automático del movimiento, informando directamente a ARCA. Este umbral aplica tanto a transferencias individuales como a la suma de operaciones mensuales.

Una vez que el movimiento se reporta por exceder el límite, el contribuyente queda bajo supervisión del organismo fiscal. Es probable que ARCA solicite una justificación del origen de los fondos, lo que implica presentar documentación que respalde la legalidad del dinero, como facturas de venta, recibos de sueldo, comprobantes de herencias o cualquier otro documento que demuestre la transacción.

La imposibilidad de justificar el origen de los fondos o de demostrar coherencia fiscal en la operación puede derivar en consecuencias importantes. ARCA puede iniciar una inspección de la situación patrimonial del contribuyente, exigiendo el pago de impuestos no declarados, multas e intereses. El objetivo de la medida es garantizar transparencia y prevenir la evasión fiscal, por lo que superar el límite sin documentación de respaldo constituye un riesgo relevante.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Desde este martes, se incorporan nuevas empresas y personas físicas al Padrón de Grandes Contribuyentes, incluyendo de manera automática a las firmas adheridas al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cómo consultar la devolución de percepciones de ARCA y cobrar el reintegro

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Impuesto PAIS a importadores: ARCA estableció un procedimiento especial para devolver pagos a cuenta

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Cuánto paga cada categoría del monotributo de ARCA en octubre 2025

ARCA confirmó cuáles serán los valores de las categorías del Monotributo

Cuáles son los montos del monotributo de ARCA en octubre 2025: categorías y topes de facturación

ARCA informó cuándo serán las fechas de vencimiento de los impuestos

Cómo quedó el calendario de vencimientos de ARCA en octubre 2025

Esta nueva tecnología de ARCA permite visualizar el lugar en el que se encuentra cada contribuyente

Cómo es el simulador de ARCA para conocer tu categoría del monotributo

Rating Cero

Marttein y su ácida crítica al sueño de los 90: Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy

Marttein y su ácida crítica al sueño de los '90: "Los yuppies de esa época son los crypto bro de hoy"

La locutora contó que dejará LAM para hacer su programa propio en Radio 10.

Marcela Feudale llega a Radio 10 con Feudalísima: un ciclo de actualidad, política y humor

La hermana del exGran Hermano pidió desenmascarar a los estafadores.
play

Camilota, hermana de Thiago Medina, denunció que pidieron dinero en su nombre: "No soy yo"

P.L.A.N.T.A. está integrada por Pedro Pepo Rotondi y Virginia Chiki López (voces), Fernando Raspu Barroetaveña (máquinas), Gastón Pochoclo Fabrizio (teclados), Matías Camargo (guitarra), Fabián Getigg (bajo) y Catriel Kato Alzaibar (batería).
play

P.L.A.N.T.A. volvió con todo y lanzó "Criminales", su nuevo tema

La pareja se inclinó por celebrar su unión en un lugar exclusivo que ya fue escenario de bodas de alto perfil.

¿Boda confirmada? Dónde se casarían Tini Stoessel y Rodrigo de Paul y cuándo sería la fiesta

Miracle de Lancôme es la fragancia elegida por Paula Chaves como sello personal.

Este es el perfume favorito de Paula Chaves: de qué marca es y cuánto sale

últimas noticias

Peregrinación a Luján 2025

Peregrinación a Luján 2025: cómo es el cronograma y qué calles están cortadas

Hace 10 minutos
Colapinto buscará mejorar posiciones.

Colapinto afronta la última práctica antes de la clasificación del Gran Premio de Singapur

Hace 11 minutos
La medida, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), apunta a mejorar el control sobre las operaciones en moneda extranjera. 

Confirmado: ARCA vigila a quienes superen este monto en transferencias a partir de octubre 2025

Hace 13 minutos
Cientos de miles de fieles peregrinan este sábado.

Se cumplen 50 años de la primera peregrinación a Luján: "Lo espiritual y lo humano están profundamente unidos"

Hace 17 minutos
play

José Mayans: "A Espert hay que sacarle los fueros y permitir que trabaje la Justicia"

Hace 8 horas