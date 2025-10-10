Bono de $70.000 de ANSES: ¿puede acceder la AUH en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó el 8 de octubre el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH). Sin embargo, este mes no incluye el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. A pesar de esto, los beneficiarios de la AUH recibirán tres extras: un aumento mensual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025
La Anses aplicará en octubre un incremento del 1,88%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con esta suba, el monto total de la AUH asciende a $117.229, aunque los titulares perciben el 80% del valor mensual ($93.783) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.
Tarjeta Alimentar de ANSES
A través del Ministerio de Capital Humano, la Anses otorga la Tarjeta Alimentar, que busca garantizar una alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Los montos de este beneficio se acreditan automáticamente junto con la AUH y dependen de la cantidad de hijos en el hogar:
El beneficio no requiere inscripción y el dinero solo puede usarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.
ANSES AUH 3.png
El Complemento Leche alcanza a familias con hijos de hasta 3 años y asciende a $42.711 en octubre.
Freepik
Complemento Leche del Plan 1000 Días
El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días, una política pública destinada a mejorar la nutrición durante los primeros años de vida. Está dirigido a madres gestantes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años. En octubre, el monto asciende a $42.711 por cada menor y se acredita de forma automática sin necesidad de trámite adicional.