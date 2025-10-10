10 de octubre de 2025 Inicio
Bono de $70.000 de ANSES: ¿puede acceder la AUH en octubre 2025?

La Administración Nacional de la Seguridad Social anticipó que un grupo de beneficiarios recibirá una ayuda económica especial en este mes.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó el 8 de octubre el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH). Sin embargo, este mes no incluye el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. A pesar de esto, los beneficiarios de la AUH recibirán tres extras: un aumento mensual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

El Programa Hogar otorga un subsidio mensual a familias sin conexión a la red de gas natural.
ANSES AUH 2.png
Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025

La Anses aplicará en octubre un incremento del 1,88%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con esta suba, el monto total de la AUH asciende a $117.229, aunque los titulares perciben el 80% del valor mensual ($93.783) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar de ANSES

A través del Ministerio de Capital Humano, la Anses otorga la Tarjeta Alimentar, que busca garantizar una alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Los montos de este beneficio se acreditan automáticamente junto con la AUH y dependen de la cantidad de hijos en el hogar:

  • Familias con un hijo: $52.250.

  • Familias con dos hijos: $81.936.

  • Familias con tres o más hijos: $108.062.

El beneficio no requiere inscripción y el dinero solo puede usarse para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas.

ANSES AUH 3.png
Complemento Leche del Plan 1000 Días

El Complemento Leche forma parte del Plan 1000 Días, una política pública destinada a mejorar la nutrición durante los primeros años de vida. Está dirigido a madres gestantes que cobran la Asignación por Embarazo (AUE) y a titulares de la AUH con hijos de hasta 3 años. En octubre, el monto asciende a $42.711 por cada menor y se acredita de forma automática sin necesidad de trámite adicional.

