Bono de $70.000 de ANSES: ¿puede acceder la AUH en octubre 2025? La Administración Nacional de la Seguridad Social anticipó que un grupo de beneficiarios recibirá una ayuda económica especial en este mes.







La AUH se actualiza cada mes. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) activó el 8 de octubre el calendario de pagos de la Asignación Universal por Hijo(AUH). Sin embargo, este mes no incluye el bono de $70.000 destinado a jubilados y pensionados. A pesar de esto, los beneficiarios de la AUH recibirán tres extras: un aumento mensual, la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche del Plan 1000 Días.

ANSES AUH 2.png La Tarjeta Alimentar se deposita automáticamente junto con la AUH y varía según la cantidad de hijos. Freepik

Monto de la AUH de ANSES en octubre 2025 La Anses aplicará en octubre un incremento del 1,88%, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Con esta suba, el monto total de la AUH asciende a $117.229, aunque los titulares perciben el 80% del valor mensual ($93.783) y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la Libreta AUH, que acredita los controles de salud, vacunación y escolaridad.

Tarjeta Alimentar de ANSES A través del Ministerio de Capital Humano, la Anses otorga la Tarjeta Alimentar, que busca garantizar una alimentación saludable para niñas, niños y adolescentes. Los montos de este beneficio se acreditan automáticamente junto con la AUH y dependen de la cantidad de hijos en el hogar:

Familias con un hijo: $52.250 .

Familias con dos hijos: $81.936 .

Familias con tres o más hijos: $108.062.