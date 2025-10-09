IR A
Hernán Drago habló del mal momento que atraviesa: "Tuvimos una..."

El modelo explicó que fue un año de muchas pérdidas personales que lo llevaron a dar un giro en su vida.

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

El conductor reflexionó sobre las pérdidas personales y su carrera profesional. 

El modelo Hernán Drago vive un momento difícil tras la separación de su pareja, la bailarina María Belén Palenzuela, según confirmó el modelo. "Hemos tenido una charla y nos hemos distanciado un poco, todavía no sé si nos hemos separado, somos edades distintas, distintos proyectos", empezó.

El conductor habló de un "año duro", con muchos golpes: "He tenido un año muy duro, falleció mi papá, mi madrina, mi perrito de 15 años, la Locomotora, que quise mucho…", dijo en televisión.

En el programa A la tarde, en América, el mediático aseguró que necesita estar solo porque "uno no puede hacerle bien a alguien si no está bien”, sobre la hija del artista Torry Palenzuela.

Además, hizo un balance positivo de su momento profesional pero que no condice con su ánimo: “Trabajé toda mi vida para tener las ofertas laborales que tengo hoy, pero necesito volver a foja cero”.

El modelo y la bailarina blanquearon su relación en redes sociales

Quién es María Belén Palenzuela, la exmujer de Hernán Drago

María Belén es bailarina y modelo, hija del humorista y productor de teatro Torry Palenzuela. Hernán Drago y María Belén Palenzuela confirmaron su relación en 2022, luego de enfrentar varios rumores de romance. Todo pasó en las redes sociales, donde compartieron una foto recostados juntos en un sillón. Antes estuvo casado con Bárbara Cudich con quien tuvo dos hijos, Luka y Lola, de quien se separó en 2019 después de 19 años de matrimonio.

