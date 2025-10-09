10 de octubre de 2025 Inicio
Scott Bessent negó que el swap sea un rescate y destacó el compromiso de Javier Milei de "sacar a China de la Argentina"

El secretario del Tesoro de Estados Unidos defendió el programa de asistencia financiera por u$s20.000 millones. Aseguró que "el peso está subvaluado" y aclaró que la operación no representa una pérdida de dinero para su país: "Es comprar barato y vender caro".

Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.

Scott Bessent  definió el acuerdo como una inversión astuta.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, defendió enérgicamente el respaldo financiero por u$s20.000 millones a la Argentina y negó que la operación suponga una pérdida de dinero para su país. En una entrevista con Fox News, el funcionario, con una larga trayectoria en el mercado de divisas, definió el acuerdo como una inversión astuta y aplicó una máxima de las finanzas para justificar la medida: "Hay que comprar barato y vender caro, y el peso está subvaluado". Además, destacó el compromiso del presidente Javier Milei de "sacar a China de la Argentina"

Paul Krugman.
Un premio Nobel de Economía advirtió que el salvataje de EE.UU. no busca rescatar a la Argentina sino "proteger las apuestas de los amigos de Bessent"

Bessent desmintió la percepción de que la compra de pesos se trate de un auxilio financiero. "No es un rescate. No hay dinero transferido", aseguró el funcionario del gobierno de Donald Trump. El secretario del tesoro explicó que el mecanismo se basa en la convicción de que la estrategia económica de Milei es la correcta y que al Gobierno le irá bien en las próximas elecciones del 26 de octubre.

"No es un rescate. No hay dinero transferido. El Fondo de Estabilización Cambiaria nunca ha perdido dinero y no lo perderá aquí. Llevo cuatro décadas en el negocio de inversiones, especialmente en divisas. El peso argentino está subvaluado. Consideramos que a Milei le irá bastante bien y que el país está dejando atrás el camino peronista", sostuvo.

El secretario subrayó la relevancia geoestratégica de Buenos Aires para la política de Washington. Calificó a la Argentina como "un faro en América Latina" y un "gran aliado para Estados Unidos". Y destacó el compromiso de Milei de "sacar a China de la Argentina".

Según Bessent, el respaldo estadounidense tiene un claro objetivo geopolítico: contrarrestar el avance de la influencia china en América Latina, especialmente en sectores productivos y energéticos. Advirtió sobre los riesgos de inestabilidad en la región: “El riesgo es terminar enfrentados con más barcos cañoneros, como en Venezuela. No queremos un Estado fallido”. Por ello, defendió la importancia de “reafirmar alianzas con gobiernos de modelos capitalistas fuertes”.

El funcionario elogió las acciones de Milei al intentar “romper con cien años de un ciclo negativo en Argentina” y reiteró el fuerte respaldo político que se materializará con la próxima visita del mandatario argentino a la Casa Blanca, al Despacho Oval, el próximo martes.

