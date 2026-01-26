26 de enero de 2026 Inicio
Atención madres: ANSES paga $359.254 en febrero 2026

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó los valores actualizados de la pensión destinada a mujeres con siete hijos o más, con aumento por movilidad y continuidad del bono mensual.

Por
El cobro se acredita de manera automática según el calendario oficial.

  • La PNC para madres de siete hijos tendrá un aumento del 2,85% en febrero de 2026.
  • El haber mensual se eleva a $359.254, con un bono que mejora el ingreso final.
  • Algunas beneficiarias pueden superar los $500.000 al sumar refuerzos y Tarjeta Alimentar.
  • El cobro se realiza de forma automática según el cronograma oficial de pagos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pagará en febrero de 2026 un haber de $359.254 a las titulares de la Pensión No Contributiva (PNC) para madres de siete hijos, tras aplicar el aumento previsto por la movilidad previsional. El monto se complementa con un bono mensual y, en algunos casos, con la Tarjeta Alimentar, lo que eleva el ingreso total.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.
Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 26 de enero

La pensión se ajusta por movilidad y acompaña la evolución de la inflación.

Quiénes pueden acceder a la PNC para madres de 7 hijos de ANSES

La PNC está destinada a mujeres que hayan tenido o adoptado siete hijos o más, sin importar su edad ni situación laboral. Es una prestación vitalicia que no requiere aportes previsionales y puede cobrarse aunque los hijos ya sean mayores de edad.

Sin embargo, la Anses exige no percibir jubilaciones ni pensiones contributivas y no contar con empleo registrado. También se solicita acreditar residencia legal en el país y tener el DNI con los datos personales y familiares correctamente actualizados en la base del organismo.

Monto de la PNC para madres de 7 hijos de ANSES en febrero 2026

Con el incremento del 2,85%, el haber pasa de $349.299 a $359.254. A ese monto se suma un bono de $70.000, por lo que el total mensual asciende a $429.254. Y en caso de tener hijos de hasta 17 años o con discapacidad, las titulares también perciben la Tarjeta Alimentar, cuyos valores son de:

  • $52.250 por un hijo.
  • $81.936 por dos.
  • $108.062 por tres o más.

Así, el ingreso final puede llegar hasta $537.316 en febrero.

El bono mensual refuerza el ingreso de las madres beneficiarias.

Cómo acceder a la PNC para madres de 7 hijos de ANSES

Para iniciar el trámite es necesario solicitar un turno en Anses y presentar la documentación que acredite la identidad de la solicitante y el vínculo con los hijos. El organismo recordó que las liquidaciones estarán disponibles desde el 9 de febrero en Mi Anses, con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

