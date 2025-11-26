Atención: los descuentos en supermercados para los beneficiarios de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un programa, que ofrece descuentos y reintegros en miles de comercios del país. Por







Los beneficiarios de Anses acceden a rebajas adicionales si operan con Banco Nación. Freepik

Descuentos del 10% en supermercados adheridos sin tope de reintegro.

en supermercados adheridos sin tope de reintegro. Beneficios del 20% en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados.

en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados. Reintegro extra del 5% para quienes cobran haberes en Banco Nación y operan con BNA+ MODO.

para quienes cobran haberes en Banco Nación y operan con BNA+ MODO. Más de 7.000 comercios forman parte del programa en todo el país. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante diciembre de 2025 continuará vigente el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros automáticos en supermercados y comercios de distintos rubros. La propuesta apunta a aliviar gastos esenciales en un mes de alto consumo mediante rebajas aplicadas directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al haber previsional.

Beneficios ANSES 1 El programa ofrece descuentos automáticos en miles de comercios y supermercados adheridos. Freepik Qué son los Beneficios ANSES Beneficios ANSES es un programa nacional que ofrece descuentos automáticos en cada compra realizada con la tarjeta de débito con la que los beneficiarios cobran su jubilación o pensión. El esquema incluye rebajas del 10% en supermercados y reintegros del 20% en artículos de perfumería y limpieza en ciertos comercios. El incentivo está disponible en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa: el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo. Además, quienes perciben sus haberes en el Banco Nación, mediante la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000, cuentan con un reintegro adicional del 5% al realizar compras en supermercados como:

Carrefour

Chango Mas

Coto

Josimar

La Anónima

Disco

Jumbo

Vea Beneficios ANSES 3 Los comercios adheridos incluyen supermercados, farmacias y locales de artículos de higiene. Freepik Comercios adheridos a Beneficios ANSES El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. En los supermercados, el descuento del 10% se aplica todos los días y sin límite de devolución. En paralelo, el 20% disponible en perfumería y limpieza funciona en tiendas seleccionadas y se reintegra de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario.