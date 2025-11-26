26 de noviembre de 2025 Inicio
Atención: los descuentos en supermercados para los beneficiarios de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social mantiene vigente un programa, que ofrece descuentos y reintegros en miles de comercios del país.

Por
Los beneficiarios de Anses acceden a rebajas adicionales si operan con Banco Nación.

  • Descuentos del 10% en supermercados adheridos sin tope de reintegro.
  • Beneficios del 20% en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados.
  • Reintegro extra del 5% para quienes cobran haberes en Banco Nación y operan con BNA+ MODO.
  • Más de 7.000 comercios forman parte del programa en todo el país.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que durante diciembre de 2025 continuará vigente el programa Beneficios ANSES, una iniciativa que permite a jubilados y pensionados acceder a descuentos y reintegros automáticos en supermercados y comercios de distintos rubros. La propuesta apunta a aliviar gastos esenciales en un mes de alto consumo mediante rebajas aplicadas directamente al pagar con la tarjeta de débito asociada al haber previsional.

Refuerzo de más de $300.000 de ANSES a fin de diciembre 2025: de qué se trata

Beneficios ANSES 1
El programa ofrece descuentos automáticos en miles de comercios y supermercados adheridos.

Qué son los Beneficios ANSES

Beneficios ANSES es un programa nacional que ofrece descuentos automáticos en cada compra realizada con la tarjeta de débito con la que los beneficiarios cobran su jubilación o pensión. El esquema incluye rebajas del 10% en supermercados y reintegros del 20% en artículos de perfumería y limpieza en ciertos comercios. El incentivo está disponible en más de 7.000 puntos de venta distribuidos en todo el país.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

Pueden utilizar estos descuentos todas las personas que cobren una jubilación o pensión a través de Anses. No se requiere inscripción previa: el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito registrada en el organismo. Además, quienes perciben sus haberes en el Banco Nación, mediante la app BNA+ MODO, con un tope mensual de $20.000, cuentan con un reintegro adicional del 5% al realizar compras en supermercados como:

  • Carrefour

  • Chango Mas

  • Coto

  • Josimar

  • La Anónima

  • Disco

  • Jumbo

  • Vea

Los comercios adheridos incluyen supermercados, farmacias y locales de artículos de higiene.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES

El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene. En los supermercados, el descuento del 10% se aplica todos los días y sin límite de devolución. En paralelo, el 20% disponible en perfumería y limpieza funciona en tiendas seleccionadas y se reintegra de manera automática en la cuenta bancaria del beneficiario.

