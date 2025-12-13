13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Atención jubilados: cómo acceder a descuentos en supermercados en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que este beneficio sigue vigente para realizar las compras de fin de año.

Por
Anses explicó a los jubilados cómo acceder a descuentos antes de fin de año.

Anses explicó a los jubilados cómo acceder a descuentos antes de fin de año.

Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la iniciativa de Beneficios Anses.
  • Está dirigida a los jubilados y pensionados.
  • Este programa incluye ofertas semanales en supermercados y farmacias, establecidas mediante acuerdos renovados entre bancos y distintos comercios.
  • El objetivo es favorecer el ahorro en el consumo esencial de jubilados y pensionados.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio una excelente noticia a los jubilados y pensionados. Es que durante diciembre, y antes de las fiestas de fin de año, podrán seguir accediendo a los descuentos y reintegros en supermercados y comercios de distintos rubros que ofrece el programa Beneficios Anses.

Anses indicó qué grupo cobra $402.043 en diciembre.
Te puede interesar:

Atención ANSES: quiénes pueden cobrar $402.043 antes de que termine diciembre 2025

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

Qué es Beneficios ANSES

El programa Beneficios Anses está conformado por diversos descuentos y reintegros en compras en supermercados, farmacias y diferentes comercios adheridos.

La iniciativa ofrece descuentos del 10% en supermercados adheridos sin tope de reintegro, beneficios del 20% en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados, reintegro extra del 5% para quienes cobran haberes en Banco Nación y operan con BNA+ MODO en más de 7.000 comercios en todo el país.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES

Pueden acceder a estos descuentos todos los jubilados y pensionados del organismo. No se requiere inscripción previa ya que el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra el haber mensual.

Beneficios ANSES 1

Cómo acceder a Beneficios ANSES

Para acceder se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra. En algunos locales se solicita el DNI, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES

El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene, que se puede consultar en el sitio web de Anses.

En el caso de los supermercados, la lista de establecimientos adheridos al programa incluye diferentes modalidades de descuento según el comercio:

  • Disco, Jumbo y Vea: 10% sobre todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.
  • Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.
  • Josimar: 15% en todos los productos, también sin tope.
  • Carrefour: 10% de descuento, hasta $35.000 por transacción.
  • Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.
  • Chango Más: 10% de rebaja, con límite de $15.000.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses dio información sobre el beneficio que pocos jubilados conocen. 

Ni bono ni aguinaldo: este es el beneficio de ANSES que pocos jubilados conocen

Anses indicó quiénes pueden acceder al programa Beneficios Anses.

Quiénes pueden acceder a los reintegros de Beneficios ANSES para aprovechar en las Fiestas

La ANSES proporciona un valioso beneficio al comprar productos y mercaderías.

El descuento de ANSES para hacer compras para las Fiestas: de qué se trata

Anses detalló qué benefeciarios cobran antes de Navidad.

Atención ANSES: quiénes cobran sus haberes antes de Navidad 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, SUAF, Embarazo y PNC, este viernes 12 de diciembre

Anses explicó cómo cobrar el aguinaldo sin salir de casa.

Así podés cobrar el aguinaldo de ANSES sin moverte de tu casa en diciembre 2025

Rating Cero

La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Ahora, en la gran N roja, ya podés disfrutar de una serie sorpresa, se trata de NOS4A2, una producción televisiva de terror, suspenso e intriga, con un elenco de famosos artistas excepcionales.
play

Cuál es la trama de NOS4A2, la serie fantasiosa que llegó a Netflix y es tendencia

Esta película con Lindsay Lohan es un éxito en Netflix.
play

La película navideña de Netflix con Lindsay Lohan que te mantendrá pegado al sillón

El relato vuelve a tomar como referencia las aventuras literarias de Arsène Lupin.

Netflix reveló cuándo se estrenará la cuarta temporada de Lupin

Fuerte cruce entre dos grandes figuras de Telefe.

Bomba en Telefe: Wanda Nara explotó de furia contra una famosa conductora del canal

Maria Becerra en River: un atrevido 360 que funcionó como cierre de una etapa íntima

Maria Becerra en River: un atrevido 360 que funcionó como cierre de una etapa íntima

últimas noticias

Se trata del Queso Cremón doble crema en su presentación de 500 gramos,

ANMAT y SENASA alertan por la presencia de bacterias en un reconocido queso cremoso

Hace 59 minutos
play

Primera jornada del Festival C5N en tu barrio: música en vivo, comida y solidaridad

Hace 1 hora
Los hinchas causaron destrozos en el estadio. 

Caos y destrozos en India por la estatua de Lionel Messi: detuvieron al organizador del evento

Hace 1 hora
La vida de Mary Magdalen giraba entornos a cambios físicos como tatuajes y cirugías. 

"Es agotador": quién era la influencer adicta a las cirugías que murió al caer de un balcón

Hace 1 hora
La figura del Barcelona ya tendría una nueva pareja.

Tras separarse de Nicki Nicole, Lamine Yamal presentó a su nueva novia: ¿quién es?

Hace 1 hora