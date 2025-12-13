Atención jubilados: cómo acceder a descuentos en supermercados en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó que este beneficio sigue vigente para realizar las compras de fin de año. Por + Seguir en







Anses explicó a los jubilados cómo acceder a descuentos antes de fin de año. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con la iniciativa de Beneficios Anses.

Está dirigida a los jubilados y pensionados.

Este programa incluye ofertas semanales en supermercados y farmacias, establecidas mediante acuerdos renovados entre bancos y distintos comercios.

El objetivo es favorecer el ahorro en el consumo esencial de jubilados y pensionados. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) dio una excelente noticia a los jubilados y pensionados. Es que durante diciembre, y antes de las fiestas de fin de año, podrán seguir accediendo a los descuentos y reintegros en supermercados y comercios de distintos rubros que ofrece el programa Beneficios Anses.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social. Freepik Qué es Beneficios ANSES El programa Beneficios Anses está conformado por diversos descuentos y reintegros en compras en supermercados, farmacias y diferentes comercios adheridos.

La iniciativa ofrece descuentos del 10% en supermercados adheridos sin tope de reintegro, beneficios del 20% en rubros de perfumería y limpieza en locales seleccionados, reintegro extra del 5% para quienes cobran haberes en Banco Nación y operan con BNA+ MODO en más de 7.000 comercios en todo el país.

Quiénes pueden acceder a Beneficios ANSES Pueden acceder a estos descuentos todos los jubilados y pensionados del organismo. No se requiere inscripción previa ya que el beneficio se activa automáticamente al pagar con la tarjeta de débito asociada a la cuenta en la que se cobra el haber mensual.

Beneficios ANSES 1 Freepik Cómo acceder a Beneficios ANSES Para acceder se debe pagar con la tarjeta de débito vinculada a los haberes en uno de los comercios adheridos. El descuento figura en el ticket o comprobante de compra. En algunos locales se solicita el DNI, aunque no es un requisito obligatorio en todos los casos.

Comercios adheridos a Beneficios ANSES El listado de comercios incluye cadenas de supermercados de alcance nacional, almacenes, farmacias y locales de productos de higiene, que se puede consultar en el sitio web de Anses. En el caso de los supermercados, la lista de establecimientos adheridos al programa incluye diferentes modalidades de descuento según el comercio: Disco, Jumbo y Vea: 10% sobre todos los rubros, con un 20% adicional en productos de perfumería y limpieza, sin tope y no acumulable.

Coto y La Anónima: 10% sin tope en todas las categorías.

Josimar: 15% en todos los productos, también sin tope.

Carrefour: 10% de descuento, hasta $35.000 por transacción.

Día: 10% en todos los rubros, con tope de $2.000 por operación, acumulable con otras promociones.

Chango Más: 10% de rebaja, con límite de $15.000.