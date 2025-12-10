Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

El cantante y guitarrista fue el creador del rock transgresivo y atravesó varias generaciones que marcó con poesía, música y rebeldía. Tenía 63 años.

El mundo del espectáculo perdió a un ícono del rock español , el alma de la legendaria banda Extramaduro, Roberto Iniesta Ojea , más conocido como Robe Iniesta , que murió y se fue dejando un legado incalculable de música y poesía.

Tragedia en Canarias: al menos cuatro muertos y varios heridos por el paso de una ola gigante

El músico que falleció el 10 de diciembre a los 63 años , se caracterizó por la rebeldía que atravesó varias generaciones como símbolo de creatividad, autenticidad, y una vida sin ataduras.

Nacido en Plasencia y durante más de tres décadas fue el vocalista principal de la banda y el líder de un proyecto que rompió todos los moldes: creó un género que él mismo nombró como "rock transgresivo".

Sus canciones tenía un lenguaje crudo y directo, abordando temas como el amor, la libertad, el desengaño y la marginalidad, que marcaron tendencia desde finales de los años ochenta.

Extremoduro y las letras de Robe se convirtieron en la banda sonora de varias generaciones, influenciando a muchos músicos y seguidores con hits que combinaron un rock duro con complejas estructuras narrativas.

Iniesta se retiró como una verdadera leyenda, dejando un testimonio de que se puede triunfar en la música siendo fiel a uno mismo, "libre y sin cadenas", como lo recuerdan sus fanáticos. Su legado musical perdurará como un referente de la rebeldía poética en el ámbito cultural hispano.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Arder: Primer Movimiento (@arderprimermovimiento)

Los 10 temas de Robe Iniesta y Extremoduro más escuchados en Spotify

Miles de seguidores de Robe Iniesta y Extremoduro escucharon sus canciones en Spotify para recordar al líder de la banda de rock español que murió a los 63 años.

Ente los 10 temas más escuchados, hay 5 canciones de Robe, en solitario, que los usuarios eligieron en el momento de conocerse su fallecimiento, según el canal español La Sexta.

Nada que perder, del álbum Se nos lleva el aire, con más de 19,6 millones de reproducciones

Interludio, de Mayéutica con más de 14 millones de reproducciones

El hombre pájaro, de Se nos lleva el aire, con más de 10,9 millones de reproducciones

Puntos suspensivos, del álbum Se nos lleva el aire, con más de 10,2 millones de reproducciones

Calle Melancolía, canción tributo a Joaquín Sabina, con más de 9 millones de reproducciones

Las 5 canciones de Extremoduro más escuchadas