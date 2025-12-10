La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a bajar las tasas: la tercera vez desde septiembre

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) concluyó su ciclo de decisiones anual con un nuevo recorte de la tasa de interés de referencia, situándola en el rango de 3,50% a 3,75%. Esta medida marca el tercer ajuste consecutivo a la baja, reflejando una postura de política monetaria que busca estimular el crecimiento, aunque el panorama futuro se enturbia por el próximo cambio de liderazgo.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), el cuerpo decisorio de la Fed, justificó la acción en su comunicado oficial, señalando que los "indicadores disponibles sugieren que la actividad económica se ha expandido a un ritmo moderado". No obstante, el organismo también reconoció una desaceleración en el crecimiento del empleo y un "ligero aumento" de la tasa de desempleo registrado hasta el mes de septiembre.
A pesar del recorte, el nivel de disenso dentro del FOMC fue notable. Tres miembros votaron en contra de la decisión. Stephen Miran, vinculado a sectores más agresivos en la reducción de tasas, abogó por un recorte más profundo de 50 puntos básicos. Por su parte, Austan Goolsbee y Jeffrey R. Schmid se mostraron partidarios de mantener la tasa sin cambios, evidenciando la división interna sobre el camino a seguir.
En sus nuevas proyecciones económicas, el FOMC mostró una perspectiva de crecimiento mejorada en comparación con sus estimaciones de septiembre. Se espera que el Producto Interno Bruto (PIB) de EE. UU. crezca un 1,7% este año, superando el 1,6% proyectado previamente. Para 2026 la mejora es más significativa, con una previsión de crecimiento del 2,3%, frente al 1,8% anterior.
Respecto a la inflación, las proyecciones también se revisaron a la baja. Se espera que cierre este año en 2,9%, para luego descender a 2,4% en 2026 y 2,1% en 2027. Esto representa una corrección optimista frente a las cifras de hace tres meses, cuando se preveía una inflación de 3,0% para 2025 y 2,6% para 2026.
A pesar del optimismo en las proyecciones de actividad, el futuro de las tasas de interés sigue siendo un punto de fuerte división. Las nuevas previsiones del FOMC contemplan un recorte adicional tanto en 2026 como en 2027. Sin embargo, siete funcionarios se manifestaron a favor de mantener las tasas estables durante todo 2026, mientras que ocho apoyaron la idea de aplicar al menos dos recortes.
La incertidumbre política se suma a la división técnica: el titular de la Fed, Jerome Powell, dejará su cargo en mayo de 2026. El principal candidato a sucederlo, Kevin Hassett, manifestó su intención de impulsar "fuertes recortes de tasas", lo que podría generar volatilidad y un cambio significativo en la orientación de la política monetaria. El nivel de desempleo se mantiene, sin cambios proyectados para este año, en 4,5%, el límite considerado aceptable por la autoridad monetaria.