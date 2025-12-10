Reforma laboral: el Gobierno afirma que "el proyecto está terminado"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, brindó una conferencia de prensa donde realizó un repaso de la gestión libertaria en las distintas áreas y defendió la iniciativa, que buscará ser tratada en sesiones extraordinarias. "No hay mucho para analizar, se pueden expresar como mejor les parezca", remarcó.

El Gobierno lanzó este miércoles un mensaje a la CGT al asegurar que el proyecto de ley de reforma laboral ya “está terminado” y que los representantes gremiales “se pueden expresar como mejor les parezca”. Así lo afirmó el jefe de Gabinete en una conferencia de prensa en Casa Rosada donde realizó un repaso de la gestión libertaria a dos años de que Javier Milei asuma la presidencia.

Consejo de Mayo: los principales puntos de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso

Luego de la última reunión del Consejo de Mayo, donde el funcionario presentó las conclusiones sobre los proyectos legislativos que serán enviados al Congreso para su tratamiento, se abrió el debate por las críticas lanzadas por la central obrera y la no presencia de sus representantes en el último cónclave.

“La ausencia de no tuvo nada que ver con un tema interno de la CGT, ni ningún tema que tenga que ver con discusiones del Consejo de Mayo. Son cosas que pasan y no son responsabilidad de nadie”, explicó en un primer momento Adorni.

Luego remarcó que el proyecto de ley de reforma laboral "lo tratará el congreso, se debatirá, se aprobará y daremos vuelta la página". " No hay mucho para analizar. La CGT se puede expresar como mejor les parezca. El proyecto de reforma laboral está terminado ”, sentenció.

El cosecretario general Cristian Jerónimo expuso con crudeza la posición de la central obrera y adelantó que la respuesta sindical se definirá en las próximas horas.

En declaraciones radiales, Cristian Jerónimo fue tajante: "Rechazamos la reforma laboral porque entendemos que esto no va a incorporar nuevos trabajadores al sector formal. Solamente plantea una quita de derechos colectiva e individual".

El dirigente remarcó que la raíz del problema no está en la legislación laboral sino en la situación macroeconómica del país: "Lo que no funciona es la economía, están buscando excusas a la vista de todos".

"La indemnización no es un premio, es el esfuerzo del trabajador en la fuerza productiva de la empresa. El problema del mundo del trabajo no es ese, sino que no funciona la economía", subrayó en relación a la importancia de la protección al trabajador en casos de despido.

Consejo de Mayo: los principales puntos de los proyectos

1. Inviolabilidad de la propiedad privada

Ley de Expropiaciones : indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes.

: indemnización al valor de mercado previo al anuncio, actualizada por IPC y determinada por tasadores independientes. Desalojos : entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación.

: entrega inmediata del inmueble en casos de tenencia precaria, intrusión o usurpación. Barrios populares : se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas.

: se elimina la prohibición de venta a personas jurídicas. Tierras rurales: se libera la compra por parte de privados extranjeros y se elimina la prohibición de cambiar la actividad productiva del campo tras un incendio.

2. Equilibrio fiscal innegociable

Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria : Prohíbe el déficit del presupuesto nacional. Establece un mecanismo de ajuste automático ante desvíos. Transforma en delito el gasto sin partida presupuestaria y la emisión de adelantos transitorios del Central para financiar al Gobierno.

: Compromiso con provincias: no pedir autorizaciones de endeudamiento si una provincia tiene déficit primario (excepto para rollovers de deuda o riesgo crediticio superior al de la Nación).

3. Reducción del gasto público

Meta : llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI.

: llevar el gasto público consolidado al 25% del PBI. Estrategia : congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo.

: congelamiento del gasto primario real para que el crecimiento económico reduzca su peso relativo. Incentivo: provincias que no cumplan metas podrían quedar excluidas de recibir Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

4. Reforma educativa

Autonomía : mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes.

: mayor autonomía a provincias y escuelas para diseñar planes de estudio, con contenidos mínimos comunes. Participación de padres : rol activo en el proyecto educativo de sus hijos.

: rol activo en el proyecto educativo de sus hijos. Modalidades : se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales.

: se permite educación a distancia, híbrida y comunitaria, bajo supervisión de estándares nacionales. Evaluaciones: evaluaciones censales al finalizar la secundaria y muestrales durante el año, con resultados públicos (preservando identidad de alumnos y docentes).

5. Reforma tributaria

Simplificación : sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA).

: sistema de liquidación del Impuesto a las Ganancias simplificado (ARCA). Incentivos : Régimen de incentivo a la formalización laboral (baja de cargas laborales por 2 años). Reducción de cargas fiscales sobre el empleo (aportes y obras sociales). Exención de IVA a la energía eléctrica usada en la industria.

: Eliminación de impuestos: impuestos internos a electrónicos, autos, motos, aeronaves, embarcaciones, telefonía celular, seguros, servicios audiovisuales, cine, alquileres para vivienda, renta financiera y enajenación de inmuebles.

6. Explotación de recursos naturales

Ley de Glaciares : modificación para facilitar la explotación de recursos.

: modificación para facilitar la explotación de recursos. Revisión de regímenes : Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura.

: Zona fría, Ley de Bosques, Ley de Acuicultura. Eliminación de barreras: se propondrá eliminar leyes de "compra provincial" y topes de mano de obra local para integrar el mercado de factores a nivel nacional.

7. Modernización laboral

Ultraactividad y prelación de convenios : flexibilización de normas laborales.

: flexibilización de normas laborales. Trabajadores autónomos y de plataformas : régimen específico impulsado por el diputado Ritondo.

: régimen específico impulsado por el diputado Ritondo. Cambios en trabajo agrario y derogación de normas obsoletas (ej. Ley de Teletrabajo).

8. Apertura al comercio internacional