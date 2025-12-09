9 de diciembre de 2025 Inicio
ANSES: este es el grupo de beneficiarios que arrancan cobrando en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó quiénes empiezan a recibir sus haberes primero.

Por
Anses detalló cuáles son los grupos que empieza a cobrar sus haberes de diciembre.

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empieza a entregar los haberes de diciembre.
  • El calendario de este mes debió ser modificado por el feriado del día lunes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción.
  • Las prestaciones que se entregan a partir de hoy son las jubilaciones mínimas, PNC, Asignaciones Familiares de PNC, AUH y Asignación Familiar por Hijo.
  • El cronograma se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con el calendario de pagos de diciembre, luego del feriado del lunes por el Día de la Inmaculada Concepción. En ese sentido, se detalló cuáles son los grupos que reciben sus haberes a partir de este martes, en base al último número del DNI de cada titular.

Anses explicó por qué este 9 de diciembre es una fecha clave en el calendario de este mes.
Atención, ANSES: por qué este 9 de diciembre 2025 es una fecha clave

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Siguiendo unos simples pasos, los adultos mayores podrán acceder a un crédito de hasta cinco millones de pesos a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago se establecen según el último número del DNI de cada beneficiario

Jubilaciones que no superan el haber mínimo

  • DNI terminado en 0: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminado en 1: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: lunes 15 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: martes 16 de diciembre.

Pensiones No Contributivas (PNC)

  • DNI terminados en 0 y 1: martes 9 de diciembre.
  • DNI terminados en 2 y 3: miércoles 10 de diciembre.
  • DNI terminados en 4 y 5: jueves 11 de diciembre.
  • DNI terminados en 6 y 7: viernes 12 de diciembre.
  • DNI terminados en 8 y 9: viernes 12 de diciembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social continúa con el calendario de pagos correspondiente al quinto mes del año.

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

  • Todas las terminaciones de DNI: del 9 de diciembre al 12 de enero.

Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo

  • DNI 0: 9 de diciembre.
  • DNI 1: 10 de diciembre.
  • DNI 2: 11 de diciembre.
  • DNI 3: 12 de diciembre.
  • DNI 4: 15 de diciembre.
  • DNI 5: 16 de diciembre.
  • DNI 6: 17 de diciembre.
  • DNI 7: 18 de diciembre.
  • DNI 8: 19 de diciembre.
  • DNI 9: 22 de diciembre.
