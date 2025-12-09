ANSES: este es el grupo de beneficiarios que arrancan cobrando en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) empieza a entregar los haberes de diciembre.

El calendario de este mes debió ser modificado por el feriado del día lunes 8 por el Día de la Inmaculada Concepción.

Las prestaciones que se entregan a partir de hoy son las jubilaciones mínimas, PNC, Asignaciones Familiares de PNC, AUH y Asignación Familiar por Hijo.

El cronograma se establece según el último número del DNI de cada beneficiario.

