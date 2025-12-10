IR A
IR A

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

El rapero estuvo junto a la cantante durante su embarazo ectópico que que le provocó una hemorragia interna. "La fortaleza fue de ella", reflexionó el compositor.

María Becerra y J Rei.

María Becerra y J Rei.

El rapero Julián Reininger, conocido como J Rei, contó cómo fue acompañar a su pareja, la cantante María Becerra, y remarcó que "ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte... eso hace que se te frene en el mundo".

Premio Martín Fierro.
Te puede interesar:

Martín Fierro de Cine y Series 2025: todos los nominados y cómo ver la ceremonia

"La fortaleza fue de ella y un trabajo profesional increíble", consideró el artista este miércoles en radio Urbana Play y reveló que agrego hábitos más saludables en su rutina: "La salud no tiene precio, es impagable y no lo valoramos".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/UrbanaPlayFM/status/1998406134336491784?s=20&partner=&hide_thread=false

"Lo único que pude hacer fue acompañar y dar todo de mí para que cada situación fuera más amena", recordó el cantante sobre el paso por el hospital de Becerra a causa de una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico.

Un poema, de J Rei para María Becerra

J Rei lanzó la canción Un poema hace menos de una semana donde aborda "las cosas malas" que atravesaron junto a su pareja y cómo se encuentran actualmente.

"Quería describirte en un solo poema, pero no encontraba letra que a la altura te defina / Así que me inventé un idioma que resuma las palabras y lo entiendan tus ojos cuando me miran", entona en los primeros versos.

Embed - Rei - Un Poema (Video Oficial)

En relación a la búsqueda de un bebé y al presente de la pareja, el cantautor insistió con que "la naturaleza es sabia y te indica el camino". "En el momento en el que haya que encontrar el momento correcto, lo vamos a encontrar. Ahora es el momento de la salud", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Sabrina Carpenter se encuentra de gira y se tomó el tiempo para responder a la Casa Blanca. 

Quién es la artista que se enfrentó a Trump y desató un fuerte debate en redes

últimas noticias

Loan Peña está desaparecido desde el 13 de junio de 2024.

Caso Loan: ordenaron elevar la recompensa y actualizar la imagen del niño desaparecido

Hace 13 minutos
Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 19 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 29 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 39 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 42 minutos