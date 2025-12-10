J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo" El rapero estuvo junto a la cantante durante su embarazo ectópico que que le provocó una hemorragia interna. "La fortaleza fue de ella", reflexionó el compositor. + Seguir en







María Becerra y J Rei.

El rapero Julián Reininger, conocido como J Rei, contó cómo fue acompañar a su pareja, la cantante María Becerra, y remarcó que "ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte... eso hace que se te frene en el mundo".

"La fortaleza fue de ella y un trabajo profesional increíble", consideró el artista este miércoles en radio Urbana Play y reveló que agrego hábitos más saludables en su rutina: "La salud no tiene precio, es impagable y no lo valoramos".

"No hay nada más importante que ese momento: ver a la persona que amás en una cama de hospital sin poder responderte... eso hace que se te frene en el mundo. De ahí para atrás no hay nada" — J REI



"La salud no tiene precio, es impagable y no lo valoramos". https://t.co/7qukfgNrdh pic.twitter.com/3Pz8EM5byP — Urbana Play 104.3 FM (@UrbanaPlayFM) December 9, 2025 "Lo único que pude hacer fue acompañar y dar todo de mí para que cada situación fuera más amena", recordó el cantante sobre el paso por el hospital de Becerra a causa de una hemorragia interna provocada por un embarazo ectópico.

Un poema, de J Rei para María Becerra J Rei lanzó la canción Un poema hace menos de una semana donde aborda "las cosas malas" que atravesaron junto a su pareja y cómo se encuentran actualmente.

"Quería describirte en un solo poema, pero no encontraba letra que a la altura te defina / Así que me inventé un idioma que resuma las palabras y lo entiendan tus ojos cuando me miran", entona en los primeros versos.

Embed - Rei - Un Poema (Video Oficial) En relación a la búsqueda de un bebé y al presente de la pareja, el cantautor insistió con que "la naturaleza es sabia y te indica el camino". "En el momento en el que haya que encontrar el momento correcto, lo vamos a encontrar. Ahora es el momento de la salud", concluyó.

