Está en Netflix y tiene pocos capítulos con drama legal, comedia y justicia social En pocos días, esta serie surcoreana escaló rápidamente como uno de los estrenos de la temporada más vistos de la plataforma de streaming.







La serie ya disponible en Netflix tiene 12 episodios. tvN

Las producciones coreanas han cosechado un gran número de seguidores en las plataformas de streaming. Es por eso que en diciembre Netflix sumó una nueva serie de 12 capítulos que promete continuar con esta tendencia.

"Pro Bono" es un drama legal que mezcla comedia, thriller judicial y justicia social. La trama se centra en el equipo de interés público de una asociación "Pro Bono", es decir "por el bien público". En pocos días ya acumula un contundente número de vistas desde su estreno internacional en la plataforma.

A diferencia de otros dramas legales más sombríos, la historia incorpora una dosis de comedia ácida que la hace muy entretenida, logrando un equilibrio entre el drama judicial serio y momentos de humor más ligero. Su estilo narrativo la convierte en una opción ideal para ver en familia.

Cabe destacar que la actuación de Jung Kyung-ho, quien interpreta al personaje principal, fue muy elogiada tanto por su carisma como la forma en que maneja el arco de redención de su personaje.

Netflix: sinopsis de Pro Bono Pro Bono - serie Netflix (2) tvN La historia sigue a Kang David (interpretado por Jung Kyung-ho), un exjuez brillante, cínico y con una masiva popularidad en redes sociales, cuya pulcra carrera se derrumba tras un evento inesperado, forzándolo a dimitir de su prestigioso cargo.

Tras su caída, David se une, a regañadientes, a la asociación Pro Bono. Allí conoce a Park Gi-Ppeum (So Joo-yeon), una abogada apasionada y ferviente defensora de los derechos humanos y la justicia social, cuyo idealismo choca constantemente con el pragmatismo de David. Juntos, este dúo improbable usa el dinero que obtienen de defender a grandes conglomerados para proporcionar asistencia legal gratuita (pro bono) a víctimas que no tienen a dónde recurrir, exponiendo las peores caras del sistema judicial y luchando por alcanzar la verdadera justicia. Tráiler de Pro Bono Embed Reparto de Pro Bono Jung Kyung-ho como Kang David.

So Joo-yeon como Park Gi-ppeum.

Lee Yoo-young como Oh Jeong-in.

Kang Hyung-suk como Hwang Jun U.

Yoon Na-moo como Jang Yeong Sil.

Seo Hye-won como Yoo Nan Hui.