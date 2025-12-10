10 de diciembre de 2025 Inicio
Donald Trump confirmó la incautación del petrolero más grande frente a Venezuela

La Guardia Costera de Estados Unidos lideró el operativo en el Caribe y, según anunció el presidente norteamericano, la confiscación fue en las costas del país sudamericano. La presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro.

Por

Donald Trump ajusta la mira contra Venezuela. 

El presidente Donald Trump comunicó este miércoles la confiscación de un buque petrolero cerca de la costa de Venezuela. El mandatario reveló que la operación la lideró la Guardia Costera de Estados Unidos, un acto que eleva drásticamente la tensión en la región del Caribe. La acción se inscribe dentro de la campaña de máxima presión que la Casa Blanca ejerce sobre el régimen de Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo por Washington.

Según la agencia Bloomberg, Trump calificó a la embarcación incautada como "un gran petrolero, muy grande, el más grande que jamás se confiscó". Sin ofrecer detalles específicos sobre el nombre o la bandera del navío, el presidente de Estados Unidos solo mencionó que “están sucediendo otras cosas” y que hablará sobre el tema más adelante. Funcionarios estadounidenses, dijeron a la prensa local que se trató de una "acción de cumplimiento judicial sobre un buque apátrida" que habría zarpado de Venezuela.

Este episodio representa el mayor paso de escalada en la disputa bilateral. La intercepción del petrolero ocurre en medio de un masivo despliegue militar estadounidense en la región, el mayor desde la crisis de los misiles en Cuba en 1962. Días antes, aviones de combate de Estados Unidos realizaron sobrevuelos cerca del Golfo de Venezuela, en una muestra de fuerza sin precedentes.

El régimen de Nicolás Maduro no emitió una respuesta oficial inmediata. Sin embargo, Caracas sostiene de manera constante que el despliegue militar norteamericano busca el derrocamiento de su gobierno y el control de las vastas reservas de petróleo de la nación. Los reportes de Bloomberg aseguran que La Casa Blanca busca cortar la principal fuente de ingresos del país, que exporta crudo mayormente a China, mediante una compleja red que usa "petroleros fantasma" para evadir las sanciones.

La noticia tuvo un impacto inmediato en los mercados globales, ya que el precio del petróleo subió ligeramente después de conocerse la confiscación. Esta operación judicial y militar se lleva a cabo mientras Donald Trump afirma que Estados Unidos se encuentra en un "conflicto armado no internacional" contra los cárteles de la droga, y el propio Nicolás Maduro enfrenta cargos por narcoterrorismo en territorio estadounidense.

Nicolás Maduro también enfrenta conflictos internos y prohibió el ingreso de C5N a Venezuela

En un grave acto de censura, el gobierno de Nicolás Maduro prohibió el ingreso al equipo periodístico de C5N que viajó para cubrir las alternativas de la crisis interna y el conflicto con Estados Unidos. Los periodistas Adrián Salonia, Nicolás Munafó y el camarógrafo Sebastián Solís fueron detenidos apenas aterrizaron en Caracas.

Según el relato de Salonia, el equipo llegó al aeropuerto internacional Simón Bolívar de Caracas durante la madrugada. Tras esperar dos horas, mientras efectivos de Migraciones solicitaban la documentación, sacaban fotos y registraban todo el material, se comunicó al equipo que no admitían su ingreso.

Fueron conducidos de inmediato a la manga del avión y, posteriormente, expulsados sin ofrecer ninguna explicación oficial, con destino a Bolivia antes de poder regresar a Buenos Aires.

