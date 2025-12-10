10 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Bolivia: el expresidente Luis Arce fue detenido por un presunto caso de corrupción

El exmandatario boliviano está involucrado en una causa por desfalco millonario de recursos públicos, destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.

Por
Bolivia: el expresidente Luis Arce fue detenido por un presunto caso de corrupción

El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles por efectivos de seguridad involucrado en un presunto caso de desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.

donald trump ahora amenaza a gustavo petro: mejor que se espabile, o sera el siguiente
Te puede interesar:

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Tras la detención de quien fuera mandatario entre 2020 y 2025, la exministra María Nela Prada cuestionó la acción, y habló de “secuestro” y denunció que fue trasladado a las oficinas centrales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Anticorrupción (FELCC).

El arresto del exmandatario del Movimiento Al Socialismo (MAS) está vinculada a una investigación por el supuesto uso irregular de fondos públicos en el caso llamado Fondo Indígena, por la supuesta malversación de altos montos de dinero destinados a obras sociales, pero que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno.

Embed

El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, cuando elex mandatario ejerció como ministro de Economía y Finanzas. Además, entre las personas arrestadas figura la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quién durante su reciente declaración admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares para proyectos del Fondo Indígena bajo instrucción de Arce.

Previo a la detención de Patty, el Ministerio Publico, junto con efectivos de FELCC, allanó las instalaciones del Fondo de Desarrollo Indígena (FDI), en el marco de la investigación por irregularidades en ocho proyectos donde se encuentra implicada la exdiputada.

Noticias relacionadas

play

Nicolás Munafó, periodista de C5N deportado de Venezuela: "Nos sacaron fotos y nos trataron como delincuentes"

María Corina Machado logró escapar de Venezuela y el próximo jueves brindará una conferencia de prensa en Noruega.

Revelaron cómo fue la huida de María Corina Machado de Venezuela: en lancha y con apoyo de EEUU

play

Trump confirmó la incautación del petrolero más grande frente a Venezuela

La próxima reunión de la Fed será el 28 de enero.

La Reserva Federal de Estados Unidos volvió a bajar las tasas: la tercera vez desde septiembre

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil.

Brasil: Diputados aprobó un proyecto para bajarle la pena a Jair Bolsonaro

Nick Fuentes.

El referente de ultraderecha Nick Fuentes reconoció que nunca tuvo sexo y que "es difícil estar cerca" de mujeres

Rating Cero

La conductora envió una carta a los medios para aclarar su posición.

Nicole Neumann aclaró porque su hija Allegra no festejará los 15 años con sus padres juntos

Taylor Swift en The Eras Tour.
play

The Eras Tour: a qué hora se estrena el documental de Taylor Swift en Argentina y dónde verlo

La conductora quedó desorientada por el momento de tensión que se vivió en vivo.

"Sos un bol...": cómo fue el cruce entre L-Gante y un panelista de Moria Casán

Thiago Medina

Thiago Medina mostró la cicatrices que le dejó su accidente: "Gracias a ellas sigo vivo"

La muerte del guitarrista y cantante conmocionó a miles de seguidores españoles.
play

Luto en el rock: falleció Robe Iniesta, fundador y líder de la legendaria banda Extremoduro

María Becerra y J Rei.
play

J Rei contó cómo fue acompañar a María Becerra durante su internación: "Se me paró el mundo"

últimas noticias

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: Mejor que se espabile, o será el siguiente

Donald Trump ahora amenaza a Gustavo Petro: "Mejor que se espabile, o será el siguiente"

Hace 3 minutos
play

La cúpula de la CGT se reunió con senadores peronistas para delinear el rechazo a la reforma laboral

Hace 13 minutos
Cayó un elevador en Ezeiza.

Cayó un elevador en el Aeropuerto de Ezeiza: al menos cinco heridos

Hace 23 minutos
La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Hace 26 minutos
Las sesiones extraordinarias se extenderán hasta fines de diciembre. 

Sesiones extraordinarias: negociaciones frenéticas en Diputados y demora en Senado por la reforma laboral

Hace 29 minutos