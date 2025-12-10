Bolivia: el expresidente Luis Arce fue detenido por un presunto caso de corrupción El exmandatario boliviano está involucrado en una causa por desfalco millonario de recursos públicos, destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales. Por + Seguir en







El expresidente de Bolivia, Luis Arce, fue arrestado este miércoles por efectivos de seguridad involucrado en un presunto caso de desfalco millonario de recursos públicos destinados al desarrollo de comunidades indígenas y campesinas, cuando era ministro de Economía de Evo Morales.

Tras la detención de quien fuera mandatario entre 2020 y 2025, la exministra María Nela Prada cuestionó la acción, y habló de “secuestro” y denunció que fue trasladado a las oficinas centrales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen Anticorrupción (FELCC).

El arresto del exmandatario del Movimiento Al Socialismo (MAS) está vinculada a una investigación por el supuesto uso irregular de fondos públicos en el caso llamado Fondo Indígena, por la supuesta malversación de altos montos de dinero destinados a obras sociales, pero que fueron a parar a cuentas personales de autoridades del gobierno.

Embed #Urgente | La exministra María Nela Prada denuncia el “secuestro” del expresidente Luis Arce. pic.twitter.com/1K74WoJ7Cy — Correo del Sur (@correodelsurcom) December 10, 2025 El caso se convirtió en uno de los mayores escándalos de corrupción en el país, cuando elex mandatario ejerció como ministro de Economía y Finanzas. Además, entre las personas arrestadas figura la exdiputada del MAS, Lidia Patty, quién durante su reciente declaración admitió que recibió dinero del Estado en cuentas particulares para proyectos del Fondo Indígena bajo instrucción de Arce.