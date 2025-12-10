Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming: de quienes se trata La pareja sorprendió al público con una confirmación espontánea que terminó de apagar los rumores y encendió la conversación en el mundo del espectáculo. + Seguir en







Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming Pexels

La pareja venía protagonizando semanas de rumores, pistas y complicidad en redes.

La confirmación se dio de manera espontánea, sorprendiendo tanto a espectadores como a colegas.

Ambos evitaron dar demasiados detalles, pero dejaron en claro que están atravesando un buen momento personal.

La noticia rápidamente se volvió tema central en programas de espectáculos y portales digitales. Son dos personajes de los medios, comentaron que estaban saliendo y ahora oficializaron su relación en streaming: después de meses de especulaciones, miradas cómplices y salidas que alimentaron titulares, finalmente blanquearon su vínculo, ¿de quienes se trata?

La actriz confirmó el noviazgo durante su programa Tapados de Laburo en OLGA, desatando la euforia del estudio y de las redes, que venían siguiendo de cerca cada pista.

Con el romance confirmado, se preparan para seguir adelante sin esconder nada. Las redes celebran, los programas recopilan cada detalle y los seguidores esperan el próximo capítulo. Por ahora, la fórmula parece clara: humor, deseo, espontaneidad y mucha complicidad.

evelyn botto Cómo fue la confirmación de la pareja de Evelyn Botto y Federico Bal Todo ocurrió entre risas, mientras Evelyn Botto contaba una anécdota sobre hablar dormida. Su compañero Nacho Elizalde aprovechó para indagar un poco más, y ahí se filtró la verdad: “Me lo contó un chico con el que estoy saliendo”, dijo, con una sonrisa que hablaba por ella. Cuando Luli González fue más directa y mencionó a Bal, Evelyn no esquivó la pregunta: “Es mi novio, sí.”

El estallido en el estudio fue inmediato: aplausos, abrazos, gritos y un “¡está de novia!” que quedó inmortalizado en clips virales replicados por portales y cuentas de fans. Botto, entre risas y nervios, reconoció estar mareada por la emoción: “Ay, me bajó la presión…”.

En septiembre ya se los había visto juntos en una obra de teatro, desatando los primeros comentarios. Más tarde, una escena romántica durante el show de Oasis en el Monumental, donde fueron vistos a los besos, confirmó lo que ya era evidente para el mundo del espectáculo. La pareja, que nació entre coincidencias, humor y complicidad, ahora atraviesa su primera etapa con naturalidad. “Estamos bien, nos bancamos mutuamente y estamos disfrutando”, dijo Evelyn en confianza a su círculo íntimo. El objetivo, dicen cerca de ambos, es construir sin presiones, sin grandes etiquetas pero con ganas de apostar al día a día.

