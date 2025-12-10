10 de diciembre de 2025 Inicio
El Gobierno subastará a través de la web una Ferrari incautada al narcotráfico

Rematarán de forma online una Ferrari F430 del 2006 valuada en u$s182.277. La venta se inscribe en el plan oficial de desinversión y liquidación de bienes estatales.

La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) subastará una Ferrari F430 decomisada en una causa de narcotráfico y lavado de activos.

El vehículo, color rojo, modelo 2006, con 16.855 kilómetros, integra la subasta pública 392-0108-SPU25, ya disponible en el sitio del organismo, con un precio base de u$s182.277.

Será rematado de manera virtual el 3 de febrero de 2026 a las 14, con una duración prevista de una hora. El incremento mínimo por oferta será de u$s5.000. La inscripción para participar estará abierta hasta el 27 de enero y se gestiona a través de la plataforma ComprAr. El auto podrá ser visto en exhibiciones programadas los lunes, miércoles y viernes.

La Ferrari forma parte de un paquete de remates que incluye otras cuatro propiedades en La Plata, la Ciudad de Buenos Aires y Pinamar. “Nada de lo que deba estar en manos del privado permanecerá en manos del Estado”, sostuvo Manuel Adorni, quien anunció la subasta en sus redes sociales.

Según el jefe de Gabinete, la administración acumula ventas por u$s21.915.200 desde el inicio del plan de desinversión de activos inmobiliarios impulsado por el Gobierno libertario. Los inmuebles vendidos serán destinados, en su mayoría, a desarrollos privados. Por decreto 575/2025, todo ingreso por estas operaciones se dirige al Tesoro Nacional.

La AABE mantiene también una unidad encargada de administrar bienes bajo medidas judiciales de desapoderamiento, que se exhiben en una plataforma pública para facilitar su comercialización.

