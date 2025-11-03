APU de ANSES: cuándo cobro con aumento en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a cobrar sus haberes el día miércoles 12 de noviembre.

Este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 2,1% en base al IPC de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de noviembre. Con el comienzo del nuevo mes, el organismo previsional difundió las fechas de cobro de los distintos beneficios, entre los que se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), prestaciones que se entregan en determinados momentos de la vida familiar. Este grupo empieza a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12.