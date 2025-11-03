3 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

APU de ANSES: cuándo cobro con aumento en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas de pago de este beneficio.

Por
Anses difundió las fechas de cobro con aumento de los beneficiarios de las APU.

Anses difundió las fechas de cobro con aumento de los beneficiarios de las APU.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) indicó que los beneficiarios de las Asignaciones de Pago Único (APU) comienzan a cobrar sus haberes el día miércoles 12 de noviembre.
  • Las APU son beneficios que se entregan una sola vez en momentos específicos de la vida familiar como lo son contraer matrimonio, el nacimiento y la adopción de un hijo.
  • Para poder acceder a ellas es primordial cumplir con requisitos específicos.
  • Este mes, las prestaciones tendrán un aumento del 2,1% en base al IPC de septiembre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) prepara los pagos de noviembre. Con el comienzo del nuevo mes, el organismo previsional difundió las fechas de cobro de los distintos beneficios, entre los que se encuentran las Asignaciones de Pago Único (APU), prestaciones que se entregan en determinados momentos de la vida familiar. Este grupo empieza a recibir sus haberes a partir del día miércoles 12.

Anses explicó si la AUH cobra aguinaldo en diciembre.
Te puede interesar:

AUH de ANSES: ¿cobro aguinaldo en diciembre 2025?

APU ANSES 3

Quiénes pueden acceder a la APU de ANSES

Pueden solicitar las APU los siguientes grupos:

  • Trabajadores en relación de dependencia.
  • Personas que cobren por una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART)
  • Trabajadores por temporada.
  • Trabajadores rurales.
  • Personas que perciban la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra.

Montos de las APU de ANSES en noviembre 2025

Las Asignaciones de Pago Único este mes tendrán un aumento del 2,1%, por lo que los montos quedan de la siguiente manera:

  • Nacimiento: $69 760,97.
  • Adopción: $417.149,79.
  • Matrimonio: $104.461

APU de ANSES: calendario de pagos de noviembre 2025

  • Todas las terminaciones de documento: 12 de noviembre al 10 de diciembre
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses explicó que los beneficiarios de las APU deben estar atentos al miércoles 12 de noviembre.

APU de ANSES: porqué el 12 de noviembre es una fecha clave

La APU por Adopción se destina a trabajadores y beneficiarios con ingresos de hasta $4.718.516.

ANSES paga $417.149 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este lunes 3 de noviembre

el extra que cobran los titulares de la auh de anses en noviembre 2025: los requisitos

El extra que cobran los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025: los requisitos

El Programa Hogar garantiza un subsidio al gas envasado para familias sin conexión a la red natural.

Requisitos para acceder al Programa Hogar de ANSES en noviembre 2025

La inscripción puede completarse desde Mi Anses en pocos minutos, de forma digital.

ANSES: cómo me inscribo al Programa Hogar en noviembre 2025

Rating Cero

Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe

Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos"

La saga que comenzó en 2001 se acerca a su fin y Netflix ya estrenó la última película hasta el momento.
play

Esta película de una histórica saga llegó a Netflix y anticipa su final: tiene a todos pendientes

Perfecta para los amantes del drama: es una película de Netflix y tiene una historia atrapante

X-Men﻿ fue el primer gran acierto de Marvel antes del Universo Cinematográfico.

Estrella de Marvel confirmó la peor noticia: "No me contactaron..."

Rodrigo De Paul y Tini Stoessel están decididos a casarse pronto.

Se filtró cuándo será el casamiento de Tini Stoessel y Rodrigo De Paul

El final de Stranger Things ﻿está a la vuelta de la esquina y se armó un fuerte escándalo.

Una denuncia por acoso descolocó a los fans de Stranger Things: fue una actriz a un actor

últimas noticias

¿Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado?.

Como tiernizar el matambre para que salga perfecto en el asado

Hace 13 minutos
La increíble historia que sorprendió a la comunidad científica

Pensaron que era epilepsia y depresión, pero luego de muchos años un diagnóstico cambió su vida: la increíble historia de Deborah Menzies

Hace 18 minutos
Un depósito de $1.100.000 puede superar los $31.000 de ganancia en solo 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.100.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 22 minutos
Flor Peña junto a su esposo, Ramiro Ponce de León, de vacaciones en el Caribe

Las vacaciones en familia de Flor Peña en el Caribe: "Los mejores viajes siempre son juntos"

Hace 31 minutos
Aerolíneas Argentinas ofrece descuentos y cuotas en el marco del Cyber Monday.

Cyber Monday: Aerolíneas Argentinas ofrece 10% de descuento y hasta 12 cuotas sin interés

Hace 37 minutos