Libreta de la AUH de ANSES: cómo presentarla en septiembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de Mi Anses en septiembre 2025.
La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó los pasos para realizar la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo, requisito indispensable para acceder al porcentaje retenido.
El circuito incluye el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social y la carga del formulario validado por escuela y centro de salud. De esta manera queda resuelta la consulta sobre cómo presentar el trámite en la fecha indicada.
Según informó Anses, la entrega permite acreditar controles de salud, esquema de vacunación y educación de niños y adolescentes, y habilita el cobro del 20% acumulado del período 2024. El organismo previsional aclaró que el formulario generado desde la web es el único válido para la gestión digital y que, una vez completado por las autoridades escolares y sanitarias, debe subirse nuevamente en la plataforma.
La Libreta de la AUH es el documento que reúne la información educativa, sanitaria y de vacunación de los hijos o personas a cargo por los que se percibe la asignación. Su presentación anual ante la Anses acredita esos cumplimientos y permite acceder al complemento del 20% retenido del año anterior.
En caso de inconvenientes con la vía digital, la gestión también puede realizarse de manera presencial en oficinas y en operativos de atención de Anses, sin turno previo. La fecha límite para efectuar la carga es el 31 de diciembre de 2025.
Anses difundió el paso a paso para completar la presentación en septiembre 2025:
Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
En Hijos > Libreta AUH, revisar los datos de cada persona a cargo y corroborar que estén correctos.
Si falta educación, salud o vacunación, seleccionar Generar Libreta para descargar o enviar por correo electrónico el formulario.
Imprimir el documento en una sola hoja, con buena calidad, y llevarlo a la escuela o al centro de salud (según corresponda) para que lo completen y firmen.
Tomar foto del formulario completo sobre una superficie plana y bien iluminada, de modo que se vean las cuatro esquinas; guardar en JPG con menos de 3 MB.
Reingresar a Mi Anses y elegir Hijos > Libreta AUH > Subir Libreta AUH para cargar la imagen y seguir las indicaciones hasta finalizar.
El proceso concluye cuando llega el correo electrónico que confirma que la presentación fue realizada correctamente.
Si no es posible finalizar la carga digital, se puede acudir sin turno a una oficina o a un operativo de atención de Anses.