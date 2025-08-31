Libreta de la AUH de ANSES: cómo presentarla en septiembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social recordó los pasos para realizar la presentación de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo, requisito indispensable para acceder al porcentaje retenido. Por







La presentación acredita controles de salud, vacunación y educación y habilita el cobro del 20% acumulado del 2024. Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) habilitó la presentación digital de la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a través de Mi Anses en septiembre 2025.

El circuito incluye el ingreso con CUIL y Clave de la Seguridad Social y la carga del formulario validado por escuela y centro de salud. De esta manera queda resuelta la consulta sobre cómo presentar el trámite en la fecha indicada.

Según informó Anses, la entrega permite acreditar controles de salud, esquema de vacunación y educación de niños y adolescentes, y habilita el cobro del 20% acumulado del período 2024. El organismo previsional aclaró que el formulario generado desde la web es el único válido para la gestión digital y que, una vez completado por las autoridades escolares y sanitarias, debe subirse nuevamente en la plataforma.

AUH 1 ANSES.png El formulario válido es el que se genera desde la web de Anses y debe cargarse en Mi Anses una vez firmado por escuela y centro de salud. Freepik Qué es la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta de la AUH es el documento que reúne la información educativa, sanitaria y de vacunación de los hijos o personas a cargo por los que se percibe la asignación. Su presentación anual ante la Anses acredita esos cumplimientos y permite acceder al complemento del 20% retenido del año anterior.

En caso de inconvenientes con la vía digital, la gestión también puede realizarse de manera presencial en oficinas y en operativos de atención de Anses, sin turno previo. La fecha límite para efectuar la carga es el 31 de diciembre de 2025.