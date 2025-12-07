7 de diciembre de 2025 Inicio
Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Por
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud

Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este lunes 8 de diciembre de 2025 con relación al amor, salud, abajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que deparan los astros para tu signo.
Aries

(21 de marzo al 20 de abril)

Tiene muchas posibilidades de encontrar a su amor. Ponga un poco de orden en los asuntos económicos. Cuando menos lo espere recibirá noticias de un ascenso. Una salud excelente debido a sus buenos cuidados.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Conseguirá la atención de esa persona que le interesa. Mala suerte en lo económico. Surge la oportunidad de demostrar su valía profesional. Físicamente, se encuentra mejor que nunca.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Los momentos con su pareja serán mágicos. Su optimismo no le deja ver sus problemas económicos. Los asuntos laborales le irán muy bien. Los problemas de salud serán fácilmente controlados.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Satisfacciones mutuas con su pareja. Ganará dinero con un negocio que no esperaba. Si quiere terminar bien ese trabajo, déjese aconsejar. Hoy, el estrés será su peor enemigo.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

En el amor, estará muy seguro de sí mismo y no escuchará a nadie. Juegue a la lotería, puede ganar dinero. Va a estar inspirado y lleno de ideas en su trabajo. Óptimo estado de ánimo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

La jornada, sentimentalmente hablando, es buena. Quizá acabe con todos sus ingresos, pero pronto se repondrá. Resultados excelentes en el trabajo. La fuerza con la que vive le mantendrá en forma.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Es hora de descubrir nuevas experiencias amorosas. En lo económico, se enfrenta a importantes obstáculos. Periodo de cambios en el trabajo, serán favorables. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

No ignore a Cupido, valore más las relaciones amorosas. Su situación económica no es del todo buena, cuidado con las inversiones. Éxito en el trabajo por usar la táctica adecuada. Los temores le provocarán problemas de insomnio.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Indeciso y dubitativo en asuntos sentimentales. Las perspectivas económicas son muy prometedoras. Tendrá la mente centrada en su trabajo; eso le favorece. Evite obsesionarse con su físico.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Exponga a su pareja lo que necesita. Déjese aconsejar por expertos en economía. En el trabajo, su vida puede dar un giro importante. Si cuida su dieta, dormirá mejor.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Hace 1 hora
