PNC de ANSES: cuánto cobro con aumento y aguinaldo en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuál es el monto que reciben estos beneficiarios en el último mes del año.

Anses informó cuánto paga por las PNC este mes.

  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes entrega la segunda cuota del aguinaldo a los beneficiarios de las PNC.
  • Este extra se acredita junto a los haberes mensuales, el mismo día y en la misma cuenta.
  • Este grupo además recibirá el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 y el aumento del 2,3%.
  • Comienzan a cobrar sus montos de este mes a partir del martes 9.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes entrega las Pensiones No Contributivas (PNC) junto con el aguinaldo y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Además, este grupo, junto con otros, cobrará un aumento del 2,3%.

Anses indicó cuál es el grupo que cobra $335.00 este mes. 
ANSES paga $335.000 en diciembre 2025: solo hay que cumplir un requisito

PNC de ANSES
Este aumento se sitúa en un 11%, en línea con el nivel de inflación registrado en marzo.

Monto de la PNC de ANSES en diciembre 2025

Las cifras a cobrar este mes son:

  • Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56
  • Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de Siete o más hijos: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38
  • Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5

De cuánto es el aguinaldo de ANSES

Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el beneficiario en los últimos seis meses.

En ese sentido, los titulares de la PNC por Invalidez o Vejez cobrarán un aguinaldo de $119.308, mientras que para las Madres de Siete hijos o más ese monto será de $170.440, y el de los beneficiarios de la PUAM será de $136.352.

PNC de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

Las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas de este mes son:

  • DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre
  • DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre
  • DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre
  • DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre
  • DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre
