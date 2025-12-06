PNC de ANSES: cuánto cobro con aumento y aguinaldo en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió cuál es el monto que reciben estos beneficiarios en el último mes del año. Por + Seguir en







Anses informó cuánto paga por las PNC este mes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes entrega la segunda cuota del aguinaldo a los beneficiarios de las PNC.

Este extra se acredita junto a los haberes mensuales, el mismo día y en la misma cuenta.

Este grupo además recibirá el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 y el aumento del 2,3%.

Comienzan a cobrar sus montos de este mes a partir del martes 9. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) este mes entrega las Pensiones No Contributivas (PNC) junto con el aguinaldo y el bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Además, este grupo, junto con otros, cobrará un aumento del 2,3%.

Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez o Vejez : $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56

: $238.615,71 + bono de $70.000 + aguinaldo= $427.923,56 Pensiones No Contributivas (PNC) para Madres de Siete o más hijos : $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38

: $340.879,59 + bono de $70.000 + aguinaldo= $581.319,38 Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $272.703,67 + bono de $70.000 + aguinaldo= $479.055,5 De cuánto es el aguinaldo de ANSES Cada medio aguinaldo corresponde al 50% de la mayor remuneración mensual percibida por el beneficiario en los últimos seis meses.

En ese sentido, los titulares de la PNC por Invalidez o Vejez cobrarán un aguinaldo de $119.308, mientras que para las Madres de Siete hijos o más ese monto será de $170.440, y el de los beneficiarios de la PUAM será de $136.352.

PNC de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 Las fechas de pago de las Pensiones No Contributivas de este mes son:

DNI terminados en 0 y 1: 9 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3: 10 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5: 11 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7: 12 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9: 12 de diciembre