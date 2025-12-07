Las 4 cosas que hay que saber sobre el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el esquema de pago previsto para fin de año, los grupos alcanzados y la forma en que se determinarán los montos. Por + Seguir en







El aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre. Freepik

Los grupos alcanzados por las prestaciones previsionales serán quienes accedan al pago del aguinaldo.

Las personas que perciben prestaciones sociales no contributivas quedarán excluidas de este beneficio.

El monto del aguinaldo se define como la mitad del haber mensual más alto de los últimos seis meses.

El pago del aguinaldo se acreditará en diciembre 2025 en la cuenta habitual, según el calendario de Anses por terminación de DNI. El aguinaldo de diciembre 2025 será percibido por los sectores alcanzados por las prestaciones previsionales que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo confirmó que el pago se realizará sobre la base del haber más alto del semestre, con actualización incluida.

Anses - Jubilación Jubilados, pensionados y titulares de PUAM forman el grupo que recibirá el aguinaldo de diciembre. Pexels Quiénes acceder al aguinaldo de ANSES El aguinaldo será abonado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Todos ellos recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con su haber habitual, reflejando el incremento aplicado durante el último ajuste.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES No todas las prestaciones administradas por Anses incluyen aguinaldo. Quedan descartadas la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE), el Seguro por Desempleo, las Becas Progresar y otros programas de carácter social que no forman parte del sistema previsional.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES El monto surge del 50% del haber más elevado percibido en los últimos seis meses. Para diciembre 2025, la cifra de referencia es la del último mes del año, que resultó la más alta tras la actualización aplicada por inflación. El cálculo se liquida de manera automática, sin trámites adicionales.

Anses - Jubilación Las prestaciones sociales no contributivas quedan fuera del Sueldo Anual Complementario. Pexels Cómo y dónde cobrar el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde cada titular recibe su prestación mensual. La fecha exacta depende del calendario habitual de Anses, ordenado según la terminación del DNI. La acreditación se hará efectiva a partir del cronograma vigente.