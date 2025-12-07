7 de diciembre de 2025 Inicio
Las 4 cosas que hay que saber sobre el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social detalló el esquema de pago previsto para fin de año, los grupos alcanzados y la forma en que se determinarán los montos.

El aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre.

El aguinaldo se calcula sobre el haber más alto del semestre.

  • Los grupos alcanzados por las prestaciones previsionales serán quienes accedan al pago del aguinaldo.
  • Las personas que perciben prestaciones sociales no contributivas quedarán excluidas de este beneficio.
  • El monto del aguinaldo se define como la mitad del haber mensual más alto de los últimos seis meses.
  • El pago del aguinaldo se acreditará en diciembre 2025 en la cuenta habitual, según el calendario de Anses por terminación de DNI.

El aguinaldo de diciembre 2025 será percibido por los sectores alcanzados por las prestaciones previsionales que administra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo confirmó que el pago se realizará sobre la base del haber más alto del semestre, con actualización incluida.

Anses - Jubilación
Jubilados, pensionados y titulares de PUAM forman el grupo que recibirá el aguinaldo de diciembre.

Jubilados, pensionados y titulares de PUAM forman el grupo que recibirá el aguinaldo de diciembre.

Quiénes acceder al aguinaldo de ANSES

El aguinaldo será abonado a jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Todos ellos recibirán el Sueldo Anual Complementario (SAC) junto con su haber habitual, reflejando el incremento aplicado durante el último ajuste.

Quiénes quedan excluidos del aguinaldo de ANSES

No todas las prestaciones administradas por Anses incluyen aguinaldo. Quedan descartadas la Asignación Universal por Hijo (AUH), Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Asignación por Embarazo (AUE), el Seguro por Desempleo, las Becas Progresar y otros programas de carácter social que no forman parte del sistema previsional.

Cómo calcular el aguinaldo de ANSES

El monto surge del 50% del haber más elevado percibido en los últimos seis meses. Para diciembre 2025, la cifra de referencia es la del último mes del año, que resultó la más alta tras la actualización aplicada por inflación. El cálculo se liquida de manera automática, sin trámites adicionales.

Anses - Jubilación
Las prestaciones sociales no contributivas quedan fuera del Sueldo Anual Complementario.

Las prestaciones sociales no contributivas quedan fuera del Sueldo Anual Complementario.

Cómo y dónde cobrar el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El pago se acredita en la misma cuenta bancaria donde cada titular recibe su prestación mensual. La fecha exacta depende del calendario habitual de Anses, ordenado según la terminación del DNI. La acreditación se hará efectiva a partir del cronograma vigente.

