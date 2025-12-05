Atención ANSES: últimos días para entregar la Libreta de la AUH de ANSES La Administración Nacional de la Seguridad Social reiteró el plazo final para presentar la Libreta AUH 2025, requisito clave para acceder al pago anual retenido. Por + Seguir en







Los montos devueltos por Anses varían según zona y condición. Freepik

La fecha límite para cargar la libreta determina si el titular conserva o pierde el monto retenido.

para cargar la libreta determina si el titular conserva o pierde el monto retenido. Anses devuelve montos actualizados según cada caso y acredita el total retenido tras validar la libreta.

según cada caso y acredita el total retenido tras validar la libreta. La Libreta de la Asignación Universal por Hijo certifica los controles y requisitos que permiten liberar el 20% acumulado .

certifica los controles y requisitos que permiten liberar el . Los distintos canales disponibles permiten presentar el formulario a tiempo y completar el trámite sin demoras. El plazo para entregar la Libreta AUH 2025 vence pronto y la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que quienes realicen el trámite en tiempo y forma podrán acceder a la devolución del 20% retenido durante el año. Se trata de un extra que, en situaciones de discapacidad, puede superar los $600.000.

Madre hijo AUH 2 La libreta certifica controles esenciales y habilita el pago retenido. Freepik Qué es y para qué sirve la Libreta de la AUH de ANSES La Libreta AUH certifica los controles anuales de salud, vacunación y escolaridad de cada hijo o hija. Estos datos permiten a Anses liberar el monto retenido mensualmente y garantizar que las condiciones del beneficio se cumplan. Además, el documento funciona como constancia oficial para validar la continuidad del derecho.

Cuánto cobro por la Libreta de la AUH de ANSES Los montos devueltos varían según el tipo de asignación y la zona. En la AUH general, la devolución corresponde a $188.069, mientras que en áreas desfavorables asciende a $244.491. Para niñas, niños y adolescentes con discapacidad, la suma es de $612.401, y en zonas desfavorables llega a $796.122. Estas cifras representan el total retenido durante el año y se acreditan tras aprobar el formulario.

Hasta cuándo hay tiempo para presentar la Libreta de la AUH de ANSES El organismo estableció como fecha límite el 31 de diciembre de 2025. Quienes no completen el trámite antes de ese día perderán la devolución anual. Por eso, se recomienda revisar los datos, completar la documentación y cargarla cuanto antes para evitar demoras.

ANSES AUH 3.png La presentación puede hacerse online, en oficinas o en operativos móviles. Freepik Cómo presento la Libreta de la AUH de ANSES El formulario puede subirse desde Mi Anses: se ingresa con CUIL y clave, se descarga la libreta, se completa en la escuela y el centro de salud, y luego se carga una foto nítida del documento. También existe la opción de presentarla en oficinas sin turno o en operativos móviles. Una vez validada, Anses envía un correo de confirmación.