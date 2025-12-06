6 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

ANSES paga $335.000 en diciembre 2025: solo hay que cumplir un requisito

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta condición.

Por
Anses indicó cuál es el grupo que cobra $335.00 este mes. 

Anses indicó cuál es el grupo que cobra $335.00 este mes. 

ANSES
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega $335.000 a todas las personas que cumplan con un requisito vinculado al trabajo.
  • Se trata de la Prestación por Desempleo, y para acceder, hay que cumplir también con otras condiciones.
  • Este bono adicional recibió un aumento en diciembre, ya que su monto se ajusta en base a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).
  • Para solicitar esta ayuda económica, el trámite debe iniciarse de forma online.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con los pagos de diciembre. Y en ese sentido indicó que este mes, le entregará un beneficio de $335.000 a las personas que cumplan con un requisito fundamental: haber sido despedido. Sin embargo es necesario aclarar que además hay que cumplir otra serie de condiciones solicitadas por el organismo.

Anses informó cuánto paga por las PNC este mes.
Te puede interesar:

PNC de ANSES: cuánto cobro con aumento y aguinaldo en diciembre 2025

Desempleo ANSES
El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años.

El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años.

Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES

Este programa está destinado a las personas que se encuentran sin trabajo o fueron despedidas recientemente.

Esta prestación es una asistencia para trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción que fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas, según indica la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 24.013.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES

El monto de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) y corresponde al 75% del mejor sueldo que cobró el empleado en los seis meses previos a su despido.

Sin embargo el salario no debe ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo que el pago de Anses será de entre $166.700 y $334.800 para diciembre.

Desempleo ANSES
En este calendario, se establece el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

En este calendario, se establece el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI.

Requisito para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES

El requisito principal para acceder a esta prestación es estar sin trabajo. Sin embargo, también hay que cumplir con otras condiciones establecidas con el organismo:

  • Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.
  • Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.
  • Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra.

Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES

El paso a paso para acceder a este beneficio es el siguiente:

  1. Ingresar en el sitio web de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social.
  2. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo”
  3. Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos.
  4. Cargar la documentación solicitada a través de ANSES.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los montos devueltos por Anses varían según zona y condición.

Atención ANSES: últimos días para entregar la Libreta de la AUH de ANSES

La documentación certifica que se cumplieron salud, vacunación y escolaridad.

AUH de ANSES: por qué el 31 de diciembre 2025 es una fecha determinante

La Libreta AUH certifica controles clave que habilitan el cobro del acumulado anual.

ANSES deposita $796.122 en diciembre 2025 si presentás esta documentación

El organismo comunicó quiénes son los beneficiarios que cobrarán en las sucursales bancarias.

Cuándo cobro ANSES: Pago Único, Asignaciones de PNC y Desempleo, este viernes 5 de diciembre

Anses explicó cuáles son los tres grupos que pueden acceder a la Prestación por Desempleo.

Los 3 grupos que pueden acceder a la prestación por Desempleo de ANSES en diciembre 2025

Anses explicó cuánto cobra en diciembre el grupo al que más le cuesta llegar a fin de mes.

El monto que ANSES entrega a uno de los grupos que más le cuesta llegar a fin de mes

Rating Cero

La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.
play

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

El músico ofreció una durísima reflexión sobre la actualidad política argentina.
play

El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

Lali estrenó su documental en Netflix y se posicionó como lo más visto en Argentina.
play

Lali Espósito estrenó su documental en Netflix y ya es número 1 de Argentina

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Las Películas de Netflix que están en el Top a nivel mundial
play

Esta película está basada en una novela oriental y llegó a Netflix: de cuál se trata y por qué es furor

últimas noticias

Milei planea viajar a Noruega.

Milei viaja a Noruega para acompañar a Corina Machado en la entrega del Nobel de la Paz

Hace 12 minutos
Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Hace 14 minutos
play

Llegaron los aviones F-16 a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 25 minutos
play
La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Hace 37 minutos
Las entidades compiten con propuestas propias .

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 50 minutos