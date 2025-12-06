ANSES paga $335.000 en diciembre 2025: solo hay que cumplir un requisito La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó de qué se trata esta condición. Por + Seguir en







Anses indicó cuál es el grupo que cobra $335.00 este mes. ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) entrega $335.000 a todas las personas que cumplan con un requisito vinculado al trabajo.

Se trata de la Prestación por Desempleo, y para acceder, hay que cumplir también con otras condiciones.

Este bono adicional recibió un aumento en diciembre, ya que su monto se ajusta en base a las actualizaciones del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM).

Para solicitar esta ayuda económica, el trámite debe iniciarse de forma online. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) comienza con los pagos de diciembre. Y en ese sentido indicó que este mes, le entregará un beneficio de $335.000 a las personas que cumplan con un requisito fundamental: haber sido despedido. Sin embargo es necesario aclarar que además hay que cumplir otra serie de condiciones solicitadas por el organismo.

Desempleo ANSES El monto de la prestación por desempleo varía según los ingresos y meses trabajados (con aportes) del beneficiario durante los últimos tres años. Freepik Qué es la Prestación por Desempleo de ANSES Este programa está destinado a las personas que se encuentran sin trabajo o fueron despedidas recientemente.

Esta prestación es una asistencia para trabajadores en relación de dependencia, eventuales o de temporada y empleados de la construcción que fueron despedidos sin causa justa, por finalización de contrato o por causas externas, según indica la Ley de Contrato de Trabajo Nro. 24.013.

Monto de la Prestación por Desempleo de ANSES El monto de la Prestación por Desempleo se calcula sobre el SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) y corresponde al 75% del mejor sueldo que cobró el empleado en los seis meses previos a su despido.

Sin embargo el salario no debe ser inferior al 50% ni superior al 100% del Salario Mínimo Vital y Móvil, por lo que el pago de Anses será de entre $166.700 y $334.800 para diciembre.

Desempleo ANSES En este calendario, se establece el día exacto en que cada beneficiario recibirá su pago, de acuerdo al número de terminación de su DNI. Freepik Requisito para acceder a la Prestación por Desempleo de ANSES El requisito principal para acceder a esta prestación es estar sin trabajo. Sin embargo, también hay que cumplir con otras condiciones establecidas con el organismo: Trabajadores permanentes: tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato.

tener al menos 6 meses de trabajo con aportes en los últimos 3 años anteriores al despido o finalización del contrato. Trabajadores eventuales y de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo.

haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año, antes de la finalización del trabajo. Trabajadores de la construcción: tener al menos 8 meses de trabajo con aportes en los últimos 2 años anteriores al despido o finalización de obra. Cómo pedir la Prestación por Desempleo de ANSES El paso a paso para acceder a este beneficio es el siguiente: Ingresar en el sitio web de ANSES con el número de CUIL y la Clave de Seguridad Social. Seleccionar la opción de “Prestación por Desempleo” Indicar el tipo de rubro laboral y completar los datos requeridos. Cargar la documentación solicitada a través de ANSES.