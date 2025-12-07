7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Polémica en Boca: Claudio Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

El entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa tras la derrota con Racing por 1-0 y explicó el insólito cambio del Changuito Zeballos, por qué no ingresó Cavani y dejó una pista sobre su futuro en la institución.

Por
El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.

El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.

Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.
Te puede interesar:

Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura

Tras un cumplir un nuevo año sin título, en Boca no cayó para nada bien una nueva derrota en instancias finales. La ilusión por llegar a la final del certamen se desvaneció con ese cabezazo de Adrián Maravilla Martínez, para la victoria de La Academia. Minutos antes, había sucedido un cambio en el equipo de la Ribera que dejó incrédula a toda La Bombonera: Zeballos, el mejor del local, se retiró por Alan Velasco.

La variante produjo una polémica, de la que se hablará por largo rato en el Mundo Boca. Es por eso, que fue la pregunta obligada en la conferencia. "Si miramos para atrás los tres partidos anteriores, también había salido en los últimos minutos e hizo un desgaste muy grande en todos los momentos que estuvo en campo. Por eso tomamos esa decisión", continuó el exjugador de Racing.

Embed

Sin embargo, las decisiones del entrenador, quien sucedió a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, no fueron las mejores en una noche negra para Boca. La resolución del Sifón de utilizar sólo dos cambios, y dejar a Edinson Cavani en el banco tuvo su explicación: "A Cavani lo mandamos a hacer la entrada en calor para que entrara por Milton (Giménez), pero en ese momento tuvo una molestia en la zona lumbar, en la espalda. Por eso no hicimos el cambio", expresó. Además, añadió: "Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, sufrimos la inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar".

La inoportuna eliminación de Boca trajo aparejado también la duda de la continuidad de Úbeda, quien hasta hace días era una fija en el banco de suplentes del Xeneize para el año que viene, con una levantada de seis victorias seguidas: "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos para nada tener que terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando. Después planificaremos para lo que viene", concluyó.

Embed

Mirá la conferencia de prensa completa de Claudio Úbeda, DT de Boca

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

racing bajo a boca en la bombonera: los mejores memes del triunfo de la academia

Racing bajó a Boca en La Bombonera: los mejores memes del triunfo de La Academia

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

En un clásico electrizante, Boca y Racing chocan en La Bombonera en busca de la final del Clausura

La Liga Profesional confirmó los árbitros de las semifinales del Clausura.

Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

play
El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.

Polémica en Boca: Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos

Hace 9 minutos
Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Hace 41 minutos
El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

Hace 1 hora
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Hace 1 hora
10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Hace 2 horas