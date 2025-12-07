Polémica en Boca: Claudio Úbeda reveló el verdadero motivo por el que reemplazó al Changuito Zeballos El entrenador del Xeneize habló en conferencia de prensa tras la derrota con Racing por 1-0 y explicó el insólito cambio del Changuito Zeballos, por qué no ingresó Cavani y dejó una pista sobre su futuro en la institución. Por + Seguir en







El entrenador de Boca quedó en el ojo de la tormenta tras la eliminación.

El entrenador de Boca, Claudio Úbeda, brindó una conferencia de prensa tras la dura eliminación del Torneo Clausura, a mano de Racing, en la derrota por 1-0 en La Bombonera. El Sifón no esquivó ninguna pregunta y reveló el verdadero motivo por el que reemplazó a Exequiel Changuito Zeballos, la figura del partido hasta ese momento: "Desde el banco vimos gestos de que estaba cansado y tomamos la decisión de sacarlo", expresó.

Tras un cumplir un nuevo año sin título, en Boca no cayó para nada bien una nueva derrota en instancias finales. La ilusión por llegar a la final del certamen se desvaneció con ese cabezazo de Adrián Maravilla Martínez, para la victoria de La Academia. Minutos antes, había sucedido un cambio en el equipo de la Ribera que dejó incrédula a toda La Bombonera: Zeballos, el mejor del local, se retiró por Alan Velasco.

La variante produjo una polémica, de la que se hablará por largo rato en el Mundo Boca. Es por eso, que fue la pregunta obligada en la conferencia. "Si miramos para atrás los tres partidos anteriores, también había salido en los últimos minutos e hizo un desgaste muy grande en todos los momentos que estuvo en campo. Por eso tomamos esa decisión", continuó el exjugador de Racing.

Embed "ESTABA CANSADO Y POR ESO TOMAMOS LA DECISIÓN DE SACARLO"



El Sifón Ubeda explicó el cambio del CHANGO ZEBALLOS ante Racing: ¿Qué te parece? pic.twitter.com/hSY9dKagDy — SportsCenter (@SC_ESPN) December 8, 2025 Sin embargo, las decisiones del entrenador, quien sucedió a Miguel Ángel Russo tras su fallecimiento, no fueron las mejores en una noche negra para Boca. La resolución del Sifón de utilizar sólo dos cambios, y dejar a Edinson Cavani en el banco tuvo su explicación: "A Cavani lo mandamos a hacer la entrada en calor para que entrara por Milton (Giménez), pero en ese momento tuvo una molestia en la zona lumbar, en la espalda. Por eso no hicimos el cambio", expresó. Además, añadió: "Los delanteros estaban en campo y la posibilidad de que entrara Cavani era nuestra primera opción, sufrimos la inoportuna lesión en la entrada en calor que nos privó de hacerlo entrar".

La inoportuna eliminación de Boca trajo aparejado también la duda de la continuidad de Úbeda, quien hasta hace días era una fija en el banco de suplentes del Xeneize para el año que viene, con una levantada de seis victorias seguidas: "Vamos a pensar y ver cómo sigue todo. No esperábamos para nada tener que terminar la temporada ahora, teníamos la expectativa de seguir avanzando. Después planificaremos para lo que viene", concluyó.