La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora Racing eliminó a Boca en La Bombonera en un triunfo histórico y espera rival para el partido definitorio. El ganador entre Estudiantes LP y Gimnasia LP será el otro finalista de un encuentro apasionante.







El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La definición del Torneo Clausura 2025 está apasionante. Tras el histórico triunfo de Racing sobre Boca por 1-0 en La Bombonera, la Academia se convirtió en el primer finalista de los playoffs y espera rival, que saldrá del ganador del clásico platense entre Estudiantes LP y Gimnasia LP. Así, el partido definitorio ya tiene fecha, sede y horario confirmado.

La Liga Profesional de Fútbol resolvió cuándo, dónde y a qué hora se jugará la final del Torneo Clausura donde el equipo de Gustavo Costas ya espera rival. El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero y, en principio, se jugaría a las 21, por el clima sofocante de la región.

Maravilla Ayrton Costa Boca Racing El cabezazo de Maravilla Martínez depositó a Racing en la gran final. Además, está estipulado que el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura 2025, en este caso Platense, y el Torneo Clausura 2025 será a la semana siguiente de la final del certamen semestral: será el sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar.