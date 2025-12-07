7 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

Racing eliminó a Boca en La Bombonera en un triunfo histórico y espera rival para el partido definitorio. El ganador entre Estudiantes LP y Gimnasia LP será el otro finalista de un encuentro apasionante.

Por
El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La definición del Torneo Clausura 2025 está apasionante. Tras el histórico triunfo de Racing sobre Boca por 1-0 en La Bombonera, la Academia se convirtió en el primer finalista de los playoffs y espera rival, que saldrá del ganador del clásico platense entre Estudiantes LP y Gimnasia LP. Así, el partido definitorio ya tiene fecha, sede y horario confirmado.

Adrián Martínez grita con alma y vida su gol en La Bombonera.
Te puede interesar:

Bombonerazo: con gol de Maravilla Martínez, Racing eliminó a Boca y jugará la final del Clausura

La Liga Profesional de Fútbol resolvió cuándo, dónde y a qué hora se jugará la final del Torneo Clausura donde el equipo de Gustavo Costas ya espera rival. El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero y, en principio, se jugaría a las 21, por el clima sofocante de la región.

Maravilla Ayrton Costa Boca Racing
El cabezazo de Maravilla Martínez depositó a Racing en la gran final.

El cabezazo de Maravilla Martínez depositó a Racing en la gran final.

Además, está estipulado que el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura 2025, en este caso Platense, y el Torneo Clausura 2025 será a la semana siguiente de la final del certamen semestral: será el sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar.

Cabe destacar, que el clásico platense que definirá el segundo finalista del Torneo Clausura 2025 se desarrollará este lunes, a partir de las 17, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, dirige el árbitro Facundo Tello. El ganador del torneo clasificará al campeón a la Copa Libertadores 2026, a la zona de grupos, cupo que todavía no tiene asegurado ninguno de los tres equipos sobrevivientes: Racing, Estudiantes LP y Gimnasia LP.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Marcos Rojo volvió a la Bombonera.

"El que no salta, es un traidor": la reacción de Marcos Rojo en los cantos de la hinchada de Boca contra Racing

Desde las 19 en La Bombonera, Boca recibirá a Racing para definir el pase a la final del Torneo Clausura

En un clásico electrizante, Boca y Racing chocan en La Bombonera en busca de la final del Clausura

La Liga Profesional confirmó los árbitros de las semifinales del Clausura.

Torneo Clausura 2025: confirmaron los árbitros de Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Los cuatro clasificados a las semifinales del Torneo Clausura 2025

Torneo Clausura: se confirmó cuándo jugarán Boca - Racing y Gimnasia - Estudiantes

Santi Sosa sufrió una fractura en la cara tras un codazo involuntario de Marcos Rojo por Copa Libertadores

¿Polémica en Racing? El tenso cruce entre Santi Sosa y Marcos Rojo en la puerta del vestuario

Rating Cero

El Indio Solari por los 20 años de Los fundamentalistas del aire acondicionado en La Plata.
play

El conmovedor saludo del Indio Solari en el show de Los Fundamentalistas y cómo ver gratis el segundo recital

La elección de Valeria sintetiza el estilo clásico y sofisticado de la modelo.

Este es el perfume favorito de Valeria Mazza: cuánto sale

Conocé los detalles sobre esta ruptura que se llevó muchas sorpresas

Una de las más resonantes del año: por qué se separaron Zoë Kravitz y Channing Tatum

Los nuevos estrenos en Netflix de Películas que te sorprenderán con sus historias
play

Esta película tiene actores de primer nivel y muestra la crisis de una estrella de cine de una forma muy divertida: cuál es

Un elenco variado aporta frescura y energía a la historia navideña.
play

Es perfecta para ver en Navidad: la película de Netflix protagonizada por Emma Roberts

Esta película fue una gran apuesta de Campanella.
play

Es una de las películas más exitosas de Campanella y está en Netflix: es imperdible

últimas noticias

Estos son los resultados del sorteo del domingo 7 de diciembre de 2025.

Quini 6: un apostador santafesino se llevó más de $8.800 millones en el Revancha

Hace 30 minutos
El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.

La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora

Hace 50 minutos
Enterate de lo que depara el horóscopo en salud, dinero, amor y trabajo según el signo zodiacal.

Horóscopo de hoy, lunes 8 de diciembre

Hace 51 minutos
10 partidos pasaron para que Maravilla corte su racha negativa.

Maravilla Martínez, el héroe de Racing en la Bombonera: "Todo hijo de Dios pasó por el desierto"

Hace 2 horas
Racing bajó a Boca en La Bombonera: los mejores memes del triunfo de La Academia

Racing bajó a Boca en La Bombonera: los mejores memes del triunfo de La Academia

Hace 2 horas