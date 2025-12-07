La final del Torneo Clausura 2025: cuándo se juega, dónde y a qué hora
Racing eliminó a Boca en La Bombonera en un triunfo histórico y espera rival para el partido definitorio. El ganador entre Estudiantes LP y Gimnasia LP será el otro finalista de un encuentro apasionante.
El Torneo Clausura tendrá un ganador la semana que viene.
La definición del Torneo Clausura 2025 está apasionante. Tras el histórico triunfo de Racing sobre Boca por 1-0 en La Bombonera, la Academia se convirtió en el primer finalista de los playoffs y espera rival, que saldrá del ganador del clásico platense entre Estudiantes LP y Gimnasia LP. Así, el partido definitorio ya tiene fecha, sede y horario confirmado.
La Liga Profesional de Fútbol resolvió cuándo, dónde y a qué hora se jugará la final del Torneo Clausura donde el equipo de Gustavo Costas ya espera rival. El encuentro se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades, en la provincia de Santiago del Estero y, en principio, se jugaría a las 21, por el clima sofocante de la región.
Además, está estipulado que el Trofeo de Campeones, que enfrenta al ganador del Torneo Apertura 2025, en este caso Platense, y el Torneo Clausura 2025 será a la semana siguiente de la final del certamen semestral: será el sábado 20 de diciembre, en el Estadio Único de San Nicolás, con horario a confirmar.
Cabe destacar, que el clásico platense que definirá el segundo finalista del Torneo Clausura 2025 se desarrollará este lunes, a partir de las 17, en el Estadio Juan Carmelo Zerillo, dirige el árbitro Facundo Tello. El ganador del torneo clasificará al campeón a la Copa Libertadores 2026, a la zona de grupos, cupo que todavía no tiene asegurado ninguno de los tres equipos sobrevivientes: Racing, Estudiantes LP y Gimnasia LP.